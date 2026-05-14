„Nu murim doar din lipsuri, ci și din excesul greșit”. Lecțiile profesorului Gheorghe Mencinicopschi despre alimentație și longevitate

Publicat la 18:17 14 Mai 2026 Modificat la 18:17 14 Mai 2026

Publicul va avea ocazia să redescopere nu doar una dintre ultimele sale lucrări, ci și o perspectivă care pare mai relevantă ca oricând: prevenția începe din alegerile simple pe care le facem în fiecare zi.

În timp ce tot mai mulți oameni caută rețete pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă, ideile profesorului și cercetătorului Gheorghe Mencinicopschi revin în actualitate. În memoria unuia dintre cei mai cunoscuți cercetători români în domeniul alimentației, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României readuce în atenția publicului volumul „Crezi că știi să trăiești? Alimentația și longevitatea. O nouă abordare holistică”, care va fi disponibilă din luna iuni.

Mesajul central al lucrării este unul surprinzător de actual: multe dintre bolile moderne și accelerarea procesului de îmbătrânire nu apar doar din lipsa resurselor, ci și din abundența alimentară greșit înțeleasă. Profesorul Mencinicopschi avertiza că alimentația modernă, dominată de produse ultra-procesate, exces de zahăr și calorii fără valoare nutritivă reală, afectează profund metabolismul și creează terenul pentru inflamație cronică, obezitate și boli degenerative.

Cu mult înainte ca postul intermitent să devină un trend global, profesorul vorbea despre beneficiile restricției calorice controlate ca mecanism natural de echilibrare metabolică și susținere a longevității. În viziunea sa, organismul uman nu este adaptat la exces permanent, ci la echilibru și disciplină alimentară.

Dar cartea merge dincolo de nutriție. Profesorul Gheorghe Mencinicopschi atrăgea atenția și asupra stresului cronic, lipsei somnului și ceea ce numea „intoxicare digitală” - expunerea excesivă la tehnologie, suprastimularea informațională și sedentarismul care afectează sănătatea fizică și mentală.

Biolog, biochimist și fost director al Institutului de Cercetări Alimentare, Gheorghe Mencinicopschi a fost una dintre vocile care au susținut constant că longevitatea nu înseamnă doar să trăiești mai mult, ci să îți păstrezi sănătatea și calitatea vieții.

