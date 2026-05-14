Ilie Bolojan anunță că programul SAFE a fost finalizat și că va putea fi semnat contractul de împrumut

Prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan, a vorbit într-o conferința sa de presă și despre felul în care a fost gestionat programul SAFE și de închiderea acestuia pentru România. Premierul spune că proiectele de investiții urmează să înceapă derularea din a doua jumătate a anului și că până în 2030 „putem închide acest program pentru apărarea României”.

„Un alt element important care a fost gestionat în aceste zile a fost programul SAFE, acțiune pentru securitea Europei. Un alt program important pe care România l-a derulat în aceste luni și mă bucur că s-a finalizat programul SAFE în așa fel încât până la finalul lunii să putem semna atât contractul de împrumut cu UE, dar să putem semna și contractele individuale în așa fel încât în a doua jumătate a anului, proiectele de investiții să se deruleze și până în 2030 să putem închide acest program important pentru apărarea României.

Aș vrea să fac legat de SAFE câteva considerații. Prima dată, așa cum știți, este un acord de împrumut de 16,5 miliarde euro. În spațiul public, a fost des contestat. E o decizie imporatntă pentru România din două puncte de vedere – bugetar și pe componenta de apărare.

Bugetar – România, așa cum știți, are bugete de apărare care nu vor putea coborî în anii următori sub 2,3-2,5% din PIB. Avem angajamente clare în acest sens și situația de război din Ucraina, suntem în NATO și e un angajament al tuturor țărilor europene de a contribui.

Noi, cu deficitele pe care le avem, inevitabil nu putem să nu recurgem la credite în anul următor. Niciun guvern nu poate să anuleze deficitul fără credite.

Din cele 2,3% cât reprezintă bugetul de apărare, componenta de înarmare reprezintă unu la sută din PIB. Sunt aproximativ 4 mld. euro pe an. Ceea ce înseamnă că pentru a dota armata română avem nevoie de această sumă – sunt două posibilități – să contractăm credite din piață sau să accesăm creditul SAFE. SAFE e cu o dobândă la jumătate, are o perioadă de grație de zece ani de zile, are o perioadă de rambursare de 40 de ani și permite integrarea industriei europene de apărarea și industriei noastre în lanțurile valorice europene.

România a făcut bine că a accesat acest capitol.

În ce privește partea de derulare – au fost discuții despre arhitectura acestui program și am explicat că e a fost decisă în primăvara lui 2025, la ședința CSAT când România și-a mandatat reprezentanții – ministrul apărării la summitul NATO de la Haga și ceilalți miniștri pentru a susține intrarea României în acest program de creditare. Vă vom da o copie a unei adrese din care rezultă cât se poate de clar că la solicitare lui Marcel Ciolacu, prim-ministrul României, care a subliniat necesitatea exercitării coordonării la nivelul cancelariei prim-ministrului, CSAT a decis ca această coordonare să se facă de cancelaria prim-ministrului la data respectivă și să apară modificările legislative pentru a pune în practică această decizie cu sprijinul celorlalte ministere implicate.

Cea mai mare componentă este alocată Ministerului Apărării, dar o componentă importantă pentru care am luptat este cea pentru infrastructura civilă și militară care înseamnă capetele de autostradă spre R. Moldova, Pașcani-Iași-Ungheni și capătul de autostradă spre Ucraina, Pașcani-Suceava-Siret și cred că-s lucruri importante”, a spus premierul interimar Ilie Bolojan.