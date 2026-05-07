Spitalul din Constanța, finanțat cu 197 de milioane euro, nu va fi gata la termen. Ce soluție caută Ministerul Sănătății

Cseke Attila. sursa foto: Hepta

Ministerul Sănătății a absorbit până acum 4,75 miliarde de lei din cele 7,23 miliarde disponibile prin componentele de Sănătate și Transformare digitală din PNRR, ceea ce înseamnă un grad de absorbție de aproximativ 66%, cu 1.842 de contracte în derulare, a anunțat joi ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, scrie Agerpres.

„În următoarea perioadă, până la sfârşitul lunii august, acolo unde contractele ne permit şi timpul fizic ne permite, trebuie crescut urgent înspre 100%, astfel încât să putem să cheltuim fiecare euro pe care îl avem la dispoziţie pentru programele de investiţii în sănătate, care creează o infrastructură medicală modernă, absolut necesară României (...) Un deziderat important este urgentarea plăţilor. Sunt facturi în valoare de aproape 500 milioane de lei care sunt astăzi în Ministerul Sănătăţii şi trebuie să urgentăm capacitatea de plată pe aceste facturi la Ministerul Sănătăţii”, a declarat Cseke Attila într-o conferință de presă.

Ministrul interimar a prezentat stadiul mai multor investiții spitalicești finanțate din PNRR care pot fi finalizate până la termenul-limită al programului. Modernizarea infrastructurii la Spitalul „Agrippa Ionescu” are un stadiu fizic de 75%. La Spitalul Județean din Bistrița, extinderea pavilionului prin construcția de imobile noi este realizată în proporție de 92% - primul corp de clădire a fost deja inaugurat, urmând cel de-al doilea. Noua clinică de neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj a ajuns la un stadiu fizic de 96%.

Pavilionul de medicină operațională politraumă din Craiova are un stadiu fizic de 98,5%, iar cel din Sibiu – 83%, ambele fiind în responsabilitatea Ministerului Apărării Naționale. La Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta" din București, stadiul fizic este de 75%, iar la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, de aproximativ 65%.

În cazul Spitalului din Constanța, situația este diferită. Investiția totală de 197 de milioane de euro – construcție nouă și dotare cu echipamente – nu va putea fi finalizată în termenul PNRR, constructorul asumându-și un termen de predare în februarie 2027.

„La Spitalul din Constanţa, unde valoarea totală este de 197 milioane de euro, construcţie nouă şi dotare cu echipamente, termenul asumat de constructor este de februarie 2027. Această investiţie nu va putea fi realizată fizic până la finalizarea programului Sănătate din PNRR. Am avut o discuţie (...) cu ministrul Pîslaru, astfel încât să găsim o posibilitate de continuare a acestei investiţii pe o finanţare din alte fonduri europene (...) În ceea ce priveşte investiţia de 60 de instituţii de sănătate publică digitalizate, vorbim de servicii de ambulanţe, IML-uri şi DSP-uri, indicatorul va fi realizat”, a precizat ministrul interimar.

Cseke Attila a anunțat și o serie de ajustări ale proiectelor finanțate din PNRR, pe care Ministerul Sănătății le va propune Comisiei Europene înaintea renegocierii finale, pentru a evita penalizările. Concret, ținta privind digitalizarea spitalelor va fi redusă de la 200 la minimum 100 de unități finanțate prin grant, cu alte 50 finanțate prin împrumut. Alte proiecte vor fi transferate pe componenta de împrumut, numărul centrelor comunitare integrate finanțate va crește de la 54 la 79, iar componentele de dotare blocate de contestații în achizițiile publice vor fi eliminate.

Proiectul de achiziție a 12 ambulanțe de terapie intensivă neonatală va fi scos din PNRR și finanțat din alte surse.

Ministrul interimar a mai anunțat introducerea unui sistem de transparență prin care plățile efectuate din PNRR vor fi publicate săptămânal și a cerut accelerarea plăților pentru facturile existente.