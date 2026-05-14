Ilie Bolojan explică inflația de aproape 11%: Au dat foc la acoperișul casei. Când stingi focul, apa mai distruge ceva

3 minute de citit Publicat la 18:28 14 Mai 2026 Modificat la 18:28 14 Mai 2026

Inflaţia a ajuns la 10,7%. Este un nivel record al ultimilor trei ani. Foto: Getty Images

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat joi, la finalul ședinței de guvern, că inflația uriașă și contracția economică sunt consecințele firești ale măsurilor de corectare a deficitului, la care se aștepta. Totuși, prim-ministrul a adăugat că aceste date arată că economia României se însănătoșește. Bolojan a mai spus că inflația va scădea până la 6% în luna august. În final, premierul interimar a acuzat guvernele anterioare că „au dat foc la acoperișul României” și acum îl critică pe cel care a venit să stingă flăcările.

„Este anormal și imoral ca atunci când guvernele noastre, guvernele care au fost în 2023 și 2024, au dat foc la acoperișul casei României, adică au generat deficite prin aruncarea banilor în toate direcțiile, în scop electoral evident, prin inflația care a fost generată, sa vii și sa îl critici pe cel care stinge focul pentru că atunci când stingi focul, inevitabil apa mai distruge ceva, care oricum nu ar fi putut fi salvat”, a spus Ilie Bolojan.

În finalul declarației sale de presă de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan a făcut referire la datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică și la criticile care i-au fost aduse ulterior.

„Aceste date nu sunt o surpriză, ci sunt un efect al mai multor factori. Nu am creat așteptări care nu pot fi onorate. Inflația e un rezultat cumulat al mai multor factori, care înseamnă că dacă ai deficite imense, arunci bani în piață, creezi o bază pentru inflație. Am plecat cu o inflație mare de anul trecut.

Și în plus, gândiți-vă la efectele liberalizării pieței la electricitate, la cele două procente în plus la TVA din 2025, la care s-au adăugat efectele războiului din Iran, ce a însemnat scumpiri la pompe, în zona de îngrășăminte, dar ele s-au reflectat și în costuri de producție”, a spus Bolojan.

Premierul interimar a spus că pe măsură ce va trece timpul și lunile iulie și august de anul trecut nu vor mai fi incluse în calcul, va fi evident că inflația începe să scadă. „Dacă nu vor interveni și alte șocuri în iulie va scădea în jurul la 8% și în august spre 6%”.

În ceea ce privește faptul că România se află în recesiune tehnică, Ilie Bolojan a spus că nici acest aspect nu este o surpriză. Dar este, în opinia sa, un semn că economia se însănătoșește. „Era un efect previzibil și chiar dacă pare un semn care nu e bun, eu cred că e un semn că economia se însănătoșește”, a spus premierul interimar.

Prim-ministrul interimar a spus că în anii trecuți creșterile economice au fost mici, în jurul la 1%, în timp ce deficitele au fost uriașe.

„Am suprastimulat consumul pe datorie, fără corespondent în producția internă pentru a masca de fapt o scădere economică. Acum suntem într-un moment al adevărului, asta e starea reală a economiei, fără deficite imense gândite pe îndatorare care nu mai puteau fi susținute. Nu s-a văzut nicăieri o corecție de deficit fără o contracție economică”, a mai spus Bolojan.

Ilie Bolojan a respins afirmațiile că deficitul ar fi fost redus prin artificii contabile.

„Că suntem pe calea cea bună o arată scăderea deficitului reușită anul trecut. E total anormal și fals că reducerea de deficit ar fi fost o inginerie contabilă prin neplata facturilor. Cum se demonstrează asta? Există două tipuri de calcul al deficiului, deficitul cash și deficitul ESA. Anul trecut, am avut deficit cash de 6,7% din PIB și ESA de 7,9% din PIB. Asta arată că facturile au fost plătite, chiar și cele restante de mult timp. Ministerul Dezvoltării a anunțat că anul trecut toate facturile au fost plătite”, a spus premierul demis.

România e în recesiune tehnică

România rămâne în recesiune tehnică, potrivit definiției uzuale, care presupune două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului. În prezent, aceste două trimestre sunt trimestrul IV din 2025 și trimestrul I din 2026.

Rata anuală a inflației a ajuns la 10,7% în luna aprilie 2026, comparativ cu aprilie 2025, iar Produsul intern brut a scăzut cu 0,2% față de trimestrul IV din 2025, a anunțat miercuri Institutul Național de Statistică.

Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, economia României a înregistrat o scădere de 1,7% pe seria brută și de 1,5% pe seria ajustată sezonier.