Sorin Grindeanu, atac după anunțul INS: "Cu Bolojan, te culci sănătos și te trezești mort. Din punct de vedere economic"

1 minut de citit Publicat la 10:38 13 Mai 2026 Modificat la 11:13 13 Mai 2026

Președintele PSD Sorin Grindeanu. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat, miercuri, la datele comunicate de Institutul Național de Statistică, potrivit cărora România a înregistrat trei trimestre consecutive de scădere economică, iar inflația anuală a ajuns la 10,7%.

"Să guvernezi cu trei trimestre consecutive de scădere economică și să duci inflația de la 5% la aproape 11%, aceasta este marea reformă a lui Bolojan!

Ca să explic: înseamnă să te culci sănătos și să te trezești mort...din punct de vedere economic", a scris Grindeanul pe Facebook.

El a anunțat că va comenta pe larg, într-o conferință de presă la partid, datele INS și "falimentul produs de Bolojan".

Mai devreme, Adrian Câciu, fost ministru PSD al Investițiilor și al Finanțelor în guvernele Ciolacu și Ciucă, a scris o postare în termeni asemănători, susținând că "spânul a distrus economia" și că premierul Bolojan a acționat "ca un asasin economic".

INS: Economia a scăzut cu 1,7% în primele 3 luni din 2026. Inflația a ajuns în aprilie la 10,7

Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%.

Totodată, PIB-ul a scăzut cu 0,2% față de trimestru IV din 2025, a comunicat miercuri Institutul Național de Statistică (INS).

Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, economia a înregistrat o scădere de 1,7% pe seria brută și de 1,5% pe seria ajustată sezonier.

Pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum, folosit pentru comparații la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, prețurile au crescut în aprilie 2026 cu 0,73% față de martie.

Rata anuală a inflației calculată pe baza acestui indicator a fost de 9,5%.

Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, a anticipat, marți, în articolul "Inflaţia Ormuz - noua provocare în ecuaţia politicii monetare", citat de Agerpres, că luna aprilie va aduce un nou impuls al inflaţiei, la peste 10%, afectând consumul deja comprimat încă din februarie, în contextul în care vânzările cu amănuntul au scăzut faţă de anul trecut cu aproape 7%.