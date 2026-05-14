„Suntem lanterna roșie a Europei la 31 de indicatori economici”. Profesorul Adrian Mitroi crede că doar FMI mai poate salva economia

Soluția pentru redresarea economiei României este intervenția Fondului Monetar Internațional (FMI), deoarece guvernele și-au demonstrat neputința, a declarat profesorul de economie Adrian Mitroi la Antena 3 CNN. Economistul a spus că România se află pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la 31 de indicatori economici și se confruntă cu un scenariu fără precedent, pentru care nu are soluții: inflație ridicată, scădere economică, deficite nefinanțabile și costuri uriașe de finanțare.

„Eu cred că noi nu mai avem soluții și, dacă mă întrebați, deși probabil nu este felul meu de a fi atât de drastic, eu cred că FMI-ul este soluția. Pe zi ce trece sunt tot mai convins de asta. Este clar că nu avem nici pricepere, nici capacitate, nimic din ceea ce ne trebuie. Suntem limitați din punct de vedere al politicilor economice”, a spus Adrian Mitroi, miercuri seara, la emisiunea Sinteza Zilei.

Profesorul în economie a spus că România este pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la 31 de indicatori economici. Țara noastră este țara cu cel mai mare deficit bugetar din UE și cea mai mare inflație. Este, de asemenea, pe ultimele locuri la infrastructură, educație și absorbție tehnologică și forța de muncă.

„Am o listă aici de 31 de indicatori economici la care România nu e neapărat pe ultimul loc, dar e lanterna roșie a Europei, vă vine să credeți? Cea mai mare inflație din UE? România... Cel mai mare deficit bugetar? Români...Cel mai mare deficit de concurent? România...

Cele mai mari dobânzi de finanțare, cele mai mari randamente la obligațiunile pe 10 ani, cea mai vulnerabilă monedă, cea mai constantă presiune pe cursul euro, cea mai slabă colectare de TVA din UE, cea mai mare economie subterană, cele mai mici venituri fiscale din PIB.

Cele mai mici cheltuieli pentru cercetare și inovare, cele mai slabe rezultate educaționale, cea mai slabă educație financiară, cel mai ridicat abandon școlar din UE, analfabetism funcțional cel mai ridicat, cele mai slabe infrastructuri rutiere, cele mai mici rețele de autostrăzi raportat la populație și suprafață, cea mai mare mortalitate evitabilă, cea mai mică speranță de viață, cea mai mare sărăcie și excluziune socială. Mai continui? Sunt 31....

Cea mai mică intermediere financiară, cea mai mică absorbție tehnologică, cea mai mică participare pe piața muncii, cea mai mare emigrație a forței de muncă, deficit cronic de personal, investiții insuficiente în economia productivă....

Vă dați seama că noi suntem lanterna roșie a Europei la 31 de indicatori economici? Vă dați seama ce greșit e tot ceea ce facem în țara asta? Cel puțin la nivel de politică economică”, a spus profesorul în economie.

„Nimic nu facem bine economic”

Adrian Mitroi a spus că este „absolut revoltat” de modul în care a fost gestionată economia României în ultimele luni.

„Trebuie pus la gâtul politicienilor noștri o lanternă roșie. Știți, asta va trebui să ne fie de acum insigna pe care s-o poarte în piept. O lanternă roșie, da, pentru că nu este posibil. Nu este posibil, orice mi-ați spune, de oricare parte a arhitecturii politice, orice promisiuni ne-ați face.

Nu este posibil ca noi să avem acești indicatori, să fim lanterna roșie a Europei. Bulgaria ne-a luat fața, Ungaria ne-a luat fața, Polonia este cu un secol înaintea noastră. Nimic nu facem bine economic. Am inventat-o cu guvernul acela de pe vremea pandemiei. Dacă țineți minte, să iei doar decizii proaste îți trebuie pricepere.

Noi, la finanțe investiționale, spunem asta. Un manager care ia doar decizii proaste ori are greșit Excel-ul, încurcă numitorul cu numărătorul, că altfel nu poți să-ți explici. Măcar jumătate din decizii au folos, sunt cu ceva bun. Dar să iei doar decizii proaste înseamnă că ești o catastrofă, habar n-ai. Ori nu știu, ori n-ai niciun fel de feedback pe care îl iei din societate”, a spus economistul.

Profesorul în economie a criticat dur Guvernul Bolojan, despre care a spus că a luat decizii proaste cu „aroganță”, ignorând feedback-ul negativ.

„Modelul ăsta l-am văzut și la președintele dinainte. Impresia pe care am avut-o eu este că ne-au certat tot timpul. De fiecare dată când prindeau un microfon ne certau de parcă noi am fi fost vinovații. Închipuiți-vă consilierul cu laptopul deschis și cu degetul pe clapetă, venind la ușă și spunând: „Domnule prim-ministru, am venit să vă dau o super idee. Ce-ați zice să tăiem de la amărâți, de la săraci?” Știți cum au tăiat? La cei din armată, la profesori, sporul de doctorat.

Și a venit cu mândrie și probabil premierul a zis: „Dar sunt doar 0,02% reducere de PIB. Merită rușinea publică?” Și răspunsul a fost: „Da, merită, că suntem pe calea cea bună.”

Așa îmi închipui eu scena. Tu nu trebuie să fii bun la toate, că n-ai cum să te pricepi la toate, dar trebuie să ai bunul-simț și buna-creștere să-ți corectezi erorile. Așa se măsoară mărima unei națiuni, cum a spus și președintele american când au avut o dramă. A spus: „Această națiune este atât de specială pentru că își poate corecta erorile.”

Capacitatea unui manager responsabil, a unui bărbat de stat, este aceea de a-și corecta erorile. Dacă nu ți le corectezi, te duci acasă, la nevastă sau în comunitatea ta și faci boacăne acolo. Nu trebuie să fii împins afară. Este clar că ți-ai depășit limita, nu de a fi competent, ci de a aduna oameni competenți. Managerul de nota A va angaja întotdeauna oameni de nota A. Managerul de nota B angajează oameni de nota C și D”, a explicat economistul.

„Noi pierdem valoare economică”

Adrian Mitroi a adăugat că în acest moment nu există un „manual”, un model de urmat pentru România pentru a redresa economia, iar cu cât pierdem mai mult timp cu atât economia se va înrăutăți.

„Și atunci, dacă tu nu iei feedback-ul de la economie, de la colaboratori, dacă oamenii tăi îți spun în această coaliție că e disfuncțional și tu nu înțelegi... Ai două trimestre de recesiune, ai o inflație habotnică de care nu mai scapi. Ai inflație cu scădere economică, o combinație pentru care, să știți, nu avem manual. Nu doar că nu știm să rezolvăm asta, dar nici nu avem resurse.

Inflație atât de mare, cu scădere economică, cu deficite nefinanțabile, cu costuri imense de finanțare, cu 7% dobândă ca să finanțezi o creștere economică negativă...este o afacere absolut îngrozitoare, nesustenabilă. Noi pierdem valoare economică. Diferența aceasta de 7% înseamnă că patrimoniul nostru național se deteriorează an de an. Este inacceptabil să nu recunoști că nu știi ce ai de făcut și să nu-i lași pe următorii să încerce.

Trebuie puse criterii de performanță, dar nu ca la întreprinderile de stat, unde avem criterii de performanță „americănești”: profitabilitate, bonusuri și așa mai departe. E exact invers. Nu așa se măsoară acolo performanța. Se măsoară în facturi mai mici pentru oameni. Nu ești pus acolo să conduci o firmă de tehnologie. Pe modelul ăsta trebuie să funcționeze și guvernul”, a spus profesorul în economie.

În opinia lui Adrian Mitroi, guvernul ar fi trebuit să stabilieze deficitul în trei luni deoarece economia „nu mai ae răbdare”.

„Dacă în trei luni nu ai reușit să stabilizezi deficitul sau datoria publică, faci un pas în spate, faci o plecăciune asiatică frumoasă și vine următoarea echipă. Nu ai timp de experimente și nepricepere, pentru că trăim într-o economie care nu mai are răbdare. (...) Noi avem 31 de indicatori la care suntem lanterna roșie a Europei. Cum poți să stai liniștit în poziția aceea când nu ai modificat măcar un singur indicator? Și facem asta cu o neputință absolută”, a conchis economistul.

România e în recesiune tehnică

România rămâne în recesiune tehnică, potrivit definiției uzuale, care presupune două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului. În prezent, aceste două trimestre sunt trimestrul IV din 2025 și trimestrul I din 2026.

Rata anuală a inflației a ajuns la 10,7% în luna aprilie 2026, comparativ cu aprilie 2025, iar Produsul intern brut a scăzut cu 0,2% față de trimestrul IV din 2025, a anunțat miercuri Institutul Național de Statistică.

Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, economia României a înregistrat o scădere de 1,7% pe seria brută și de 1,5% pe seria ajustată sezonier.