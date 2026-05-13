Kelemen Hunor cere Guvernului să reducă TVA-ul pentru a tempera inflația

1 minut de citit Publicat la 19:11 13 Mai 2026 Modificat la 19:21 13 Mai 2026

Kelemen Hunor. sursa foto: Agerpres

Kelemen Hunor cere Guvernului să ia în calcul reducerea TVA și atragerea de noi investitori pentru a tempera creșterea prețurilor, în contextul în care inflația anuală din România a urcat la 10,71% în aprilie, potrivit datelor INS.

Președintele UDMR a transmis miercuri, într-o postare pe Facebook, că scumpirea carburanților, provocată de conflictul din Orientul Mijlociu, a dus la creșterea costurilor de transport și, implicit, la majorarea prețurilor pentru produse și servicii:

„Ceea ce experimentăm în magazine, la benzinării și pe facturi este confirmat și de un nou raport al Institutului Național de Statistică: inflația anuală în România a crescut de la 9,87% în martie la 10,71% în aprilie.

Războiul din Orientul Mijlociu a cauzat creșterea prețurilor la combustibili, iar acest lucru se reflectă inevitabil în prețurile produselor și serviciilor. Dacă combustibilul este mai scump, transportul va fi mai scump și, în cele din urmă, viața va fi mai scumpă. Inflația actuală a fost cauzată în primul rând de acest efect extern, care a fost exacerbat și mai mult de criza guvernamentală. Fără efecte externe, inflația din România ar fi astăzi de 6-7 procente”.

Liderul UDMR susține că actuala inflație a fost amplificată și de criza politică internă și spune că majorarea TVA „iese din discuție” în această perioadă.

„Când totul se scumpește, nu poți pune o altă povară pe oameni”, a afirmat Kelemen Hunor. Acesta consideră că una dintre soluții ar fi reducerea TVA, deși recunoaște că nu există „o soluție magică” pentru scăderea rapidă a inflației.

„În plus, și acest lucru ar fi foarte important: România ar trebui să devină atractivă pentru investitorii care se retrag din Asia, din Orientul Îndepărtat și se apropie de Europa. Acesta este un moment bun pentru asta. Aș încerca să atrag investitori pentru că acest lucru creează locuri de muncă, întărește economia și face viața oamenilor mai previzibilă”, a mai adăugat Kelemen.