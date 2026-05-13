Kelemen Hunor spune că inflația de 10,7% nu e din vina Guvernului, ci a războiului din Iran. "Ar trebui redusă TVA"

Publicat la 11:59 13 Mai 2026 Modificat la 12:23 13 Mai 2026

FOTO: Captura video Antena 3 CNN

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat miercuri, după ce Institutul Național de Statistică a anunțat o inflație anuală de 10,7% în luna aprilie, că scumpirile sunt influențate în primul rând de contextul internațional și de războaiele din lume. Liderul UDMR a susținut că actualul nivel al inflației nu este generat direct de Guvernul României, ci de războiul din Iran.

„Se văd efectele războaielor din lume. Trebuie să recunoaștem că această inflație, în acest moment, nu este creată sau generată de Guvernul României, ci este o chestiune regională”, a spus Kelemen Hunor.

El a arătat că prețul carburanților se transmite rapid în economie, fiind inclus în costul serviciilor și al produselor. „Prețul benzinei se regăsește deja în prețul serviciilor și al produselor”, a afirmat liderul UDMR.

„Când avem o conjunctură atât de dificilă, trebuie analizat ce se poate face. Dar trebuie să le spunem lucrurilor pe nume. Această inflație a fost creată, în primul rând, de războiul din Orientul Mijlociu. Altfel, eram la 6-7%”, a declarat el.

Întrebat despre măsurile care ar trebui luate, Kelemen Hunor a spus că o creștere a TVA nu ar reprezenta o soluție. El a afirmat că ar lua în calcul, mai degrabă, o reducere a TVA și măsuri pentru atragerea investițiilor care se mută din Asia spre Europa.

„Mă gândesc la reducerea TVA, chiar și puțin, și la măsuri prin care România să devină mai atractivă pentru investițiile care se retrag din Asia spre Europa. Lanțurile de producție se vor apropia de Europa în foarte multe domenii”, a spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a atras atenția că nu există o soluție rapidă pentru problemele economice actuale și a susținut că statul trebuie să își reducă propriile cheltuieli.

„O soluție magică nu există. Trebuie reduse cheltuielile la nivelul statului, dar acolo mai este mult de muncă”, a spus liderul UDMR.

Întrebat cu ce propuneri va merge UDMR la discuții, Kelemen Hunor a răspuns că mai întâi trebuie clarificată situația politică și formarea Guvernului.