Adrian Negrescu spune că inflaţia ar putea coborî la 5-6% din septembrie şi chiar spre 4% la final de an. Explicațiile economistului

Inflaţia ar putea începe să se tempereze din septembrie-octombrie, datoritî efectului de bază şi al stabilizării preţurilor la energie, urmând să coboare la 5-6% şi chiar spre 4% până la finalul anului, dacă condiţiile macroeconomice rămân neschimbate, a declarat, pentru Agerpres, consultantul economic Adrian Negrescu.

Potrivit INS, rata anuală a inflaţiei a crescut la 10,71% în aprilie, de la 9,87% în luna martie.



"Era de anticipat ca inflaţia să depăşească pragul de 10%, având în vedere creşterile semnificative de preţuri la energie, la gaze de la 1 aprilie, în urma liberalizării pieţei şi, bineînţeles, a scumpirii carburanţilor, care a fost ca un fel de bomboană pe colivă din perspectiva creşterilor de preţuri din ultima perioadă. Acest avans al preţurilor s-a simţit cel mai mult în domeniul serviciilor, acolo unde costul mai mare al carburanţilor, motorina de 10 lei, s-a transpus foarte rapid în creşterea preţului, iar în ceea ce priveşte produsele nealimentare, costurile logistice, costurile de transport se văd din ce în ce mai puternic", a menţionat Negrescu.



Potrivit acestuia, ritmul de scumpire a alimentelor a încetinit, pe fondul scăderii puterii de cumpărare.



"Singura veste mai bună decât ne aşteptam este că alimentele nu s-au mai scumpit atât de mult ca în lunile trecute, semn că am ajuns la fundul sacului din perspectiva potenţialului de achiziţie din magazine. Altfel, firmele nu îşi mai permit să crească preţurile foarte mult pentru că rămân cu marfa nevândută", a menţionat specialistul.



"Este o perspectivă care arată destul de rău în această perioadă, dar care, din partea a doua a anului, din lunile septembrie-octombrie, ar putea să se îmbunătăţească. Altfel, vom ieşi din zona asta a terapiilor intensive şi vom intra, în sfârşit, într-un program de însănătoşire. Inflaţia probabil se va tempera din a doua parte a anului, aşa cum ne spune şi Banca Naţională, la un 5-6% - şi ar putea coborî chiar spre 4% în lunile noiembrie-decembrie, dacă condiţiile macroeconomice rămân aceleaşi. Nu vom mai avea creşterea de preţ la energie pe care am avut-o anul trecut, de 60-70%, care a dat peste cap inflaţia. Anul ăsta va fi înghiţită de efectul de bază", a mai spus consultantul economic.



În opinia sa, toate aceste estimări depind de evoluţia preţului petrolului, a carburanţilor şi de măsurile pe care noul guvern le va lua pentru a susţine economia, "singurele soluţii pe care le avem la îndemână, menite să repornească principalele motoare economice, care sunt consumul şi mai ales industria construcţiilor, grav afectată de deprecierea cursului de schimb şi de înăsprirea accesului la creditele bancare".