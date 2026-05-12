Ilie Bolojan, la semnarea contractului pentru construirea Spitalului Regional Cluj: "Pentru mine este o dublă bucurie"

Publicat la 20:30 12 Mai 2026 Modificat la 20:30 12 Mai 2026

Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Semnarea contractului pentru construirea Spitalului Regional de Urgenţă Cluj marchează un moment important pentru sistemul de sănătate din regiunea de nord-vest şi pentru România, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, prezent la ceremonia de semnare a contractului alături de ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, notează Agerpres.

"Sunt bucuros că am ajuns în situaţia în care, după mulţi ani, cu întârziere, să fim în conjunctura în care putem să semnăm acest important contract în domeniul Sănătăţii pentru regiunea de nord-vest şi pentru România.

Pentru mine este o dublă bucurie, pe de-o parte pentru că se poate semna acest contract şi putem începe practic lucrările, în aşa fel încât în anii următori să avem încă un spital regional important finalizat în România, dar şi ca locuitor al regiunii de nord-vest, unde ştim că cele mai importante servicii de sănătate din regiune sunt asigurate, în afară de celelalte reşedinţe de judeţ, de medicii din Cluj", a declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a subliniat că noul spital va oferi medicilor clujeni infrastructura modernă necesară pentru a-şi continua activitatea la standarde ridicate.

"Şi mă bucur că, pe lângă profesionalismul pe care l-au probat de-a lungul zecilor de ani, echipa de medici clujeni va putea să beneficieze în anii următori de condiţii de lucru, de aparatură, la nivelul performanţelor pe care le-au dovedit în aceşti ani în serviciul pacienţilor şi în salvarea vieţilor", a declarat Bolojan.

Premierul a încheiat prin a mulţumi instituţiilor centrale, Ministerului Sănătăţii şi autorităţilor locale implicate în susţinerea proiectului.

Contractul a fost semnat de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, Iuliana Feclistov, şi de Mehmet Burak Vardan, împuternicit al asocierii companiilor turceşti CCN şi partenerilor român, Rotary Construcţii Mentenanţă, Bedamiro Holding Parcări Construct SA.