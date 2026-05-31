Caravana medicală „Împreună pentru Viață”, la Parța: peste 100 de oameni au beneficiat de consultații gratuite

Publicat la 19:10 31 Mai 2026 Modificat la 19:10 31 Mai 2026

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat la o nouă ediție a caravanei medicale „Împreună pentru Viață”, organizată în comuna Parța, județul Timiș.

Potrivit lui Rogobete, peste 100 de oameni au beneficiat gratuit de consultații și investigații de specialitate într-o gamă largă de domenii: cardiologie, medicină internă, nefrologie, neurologie, obstetrică-ginecologie, pneumologie cu spirometrie, ORL, oftalmologie, ecografie mamară, EKG și analize de laborator efectuate pe loc.

Acțiunea a fost posibilă datorită celor 35 de medici, asistenți medicali, studenți și voluntari implicați.

„Au ales să își dedice timpul liber oamenilor care au nevoie de sprijin”, a scris fostul ministru.

Rogobete a subliniat importanța serviciilor mobile de screening, care apropie medicina de comunități și oferă șansa unui diagnostic precoce.

„Pentru mulți oameni, o astfel de caravană înseamnă acces rapid la servicii medicale pe care altfel le-ar obține cu dificultate sau după luni de așteptare”, a notat el.

Fostul demnitar a amintit și de măsurile legislative adoptate în perioada în care a condus Ministerul Sănătății, care permit în prezent decontarea serviciilor medicale realizate prin caravanele medicale.

„Am susținut această măsură pentru că am crezut că sănătatea trebuie să ajungă la oameni, nu oamenii să fie obligați să alerge după ea”, a explicat acesta.

„Un sistem de sănătate mai bun nu se construiește prin dezbinare, orgolii sau conflicte sterile. Se construiește prin unitate, prin solidaritate și prin oameni care aleg să lase ceva bun în urma lor”, a adăugat acesta.