Rezultate „fără precedent”. O injecție cu acțiune triplă topește tumori la pacienți pe care chimioterapia nu i-a mai ajutat

4 minute de citit Publicat la 21:01 30 Mai 2026 Modificat la 21:01 30 Mai 2026

O injecție cu acțiune triplă împotriva cancerului a produs rezultate descrise drept „fără precedent” de medici: la 15 pacienți, tumorile au dispărut complet, iar la peste o treime dintre cei tratați s-au micșorat în doar câteva săptămâni. Tratamentul, numit amivantamab, a fost testat într-un studiu internațional desfășurat în 11 țări pe pacienți a căror boală nu mai răspundea nici la chimioterapie, nici la imunoterapie – un grup pentru care opțiunile terapeutice sunt, de regulă, extrem de limitate, scrie The Guardian.

„Acestea sunt răspunsuri de o forță fără precedent la pacienți a căror boală a devenit rezistentă atât la chimioterapie, cât și la imunoterapie. Este vorba de un grup de pacienți pentru care opțiunile de tratament sunt extrem de limitate, așa că un asemenea nivel de beneficiu este foarte impresionant”, a declarat Kevin Harrington, profesor de terapii biologice împotriva cancerului la Institute of Cancer Research din Londra (ICR).

„Acest tratament are potențialul de a aduce beneficii multor mii de pacienți în fiecare an”, a adăugat Harrington, care este și medic oncolog consultant la Royal Marsden NHS Foundation Trust.

Rezultatele vor fi prezentate duminică, la Chicago, în cadrul celei mai mari conferințe de oncologie din lume – reuniunea anuală a American Society of Clinical Oncology (Asco).

În cadrul studiului, 102 pacienți cu cancer de cap și gât – al șaselea cel mai frecvent tip de cancer din lume – au primit injecția. Tumorile s-au micșorat sau au dispărut complet la 43 de pacienți, dintre care 28 au înregistrat o reducere semnificativă, iar la 15 tumorile au fost eliminate în totalitate.

Cercetătorii au precizat că injecția a dat rezultate similare și la pacienții cu cancer pulmonar.

Amivantamab, dezvoltat de Johnson & Johnson, este în prezent evaluat în aproximativ 60 de studii clinice, în principal pentru cancerul pulmonar, dar și pentru cancerele colorectale, cerebrale și gastrice.

Tratamentul inteligent atacă cancerul în trei moduri. Blochează atât EGFR (receptorul factorului de creștere epidermică), o proteină care ajută tumorile să se dezvolte, cât și MET, o cale pe care celulele canceroase o folosesc adesea pentru a scăpa de tratament. În același timp, ajută la activarea sistemului imunitar pentru a ataca tumora.

Unul dintre primii pacienți care au beneficiat de tratament a fost Carl Walsh, în vârstă de 56 de ani, diagnosticat cu cancer la limbă în mai 2024, care s-a alăturat studiului OrigAMI-4 de la Royal Marsden în iulie 2025.

„Inițial am fost tratat atât cu chimioterapie, cât și cu imunoterapie, care, din păcate, nu au avut succes”, a povestit el. „În acel moment, am fost recomandat pentru studiul OrigAMI-4. Acum sunt la al 17-lea ciclu de tratament și sunt foarte mulțumit de progresul de până acum”.

Spre deosebire de multe tratamente împotriva cancerului, amivantamab se administrează printr-o injecție minusculă sub piele, nu prin perfuzie intravenoasă, ceea ce face tratamentul mai rapid și mai comod pentru pacienți și mult mai ușor de aplicat în clinicile ambulatorii.

Cele mai multe efecte secundare ale tratamentului, administrat o dată la trei săptămâni, au fost ușoare până la moderate, mai puțin de unul din zece pacienți fiind nevoit să întrerupă terapia.

„Acum simt că pot trăi o viață normală. Înainte de a începe studiul, abia reușeam să vorbesc cum trebuie și mi-era greu să mănânc din cauza umflăturii și a durerii. De când am început tratamentul, umflătura s-a redus semnificativ, iar durerile s-au ameliorat considerabil. De asemenea, nu mai am efectele secundare care îmi afectau viața, așa cum se întâmpla în timpul chimioterapiei”, a precizat Walsh, din Birmingham.

El a adăugat: „Când mi-era cel mai rău, mâncam supă, budincă de orez, conserve de ravioli și spaghete și foarte, foarte multe omlete, completate cu trei băuturi nutritive pe bază de lapte prescrise zilnic. Slăbisem destul de mult. După doar două cicluri de tratament, dieta mea a început să revină la normal, iar după șase luni mâncam absolut tot. Ce mi-a plăcut cel mai mult a fost prima friptură mare. Vorbirea mi-a revenit complet la normal, iar la serviciu vorbesc în mod regulat la căști fără probleme”.

Cercetătorii au subliniat și că studiul s-a concentrat pe persoane cu cancere de cap și gât care nu erau cauzate de virusul papiloma uman (HPV). Acest aspect este deosebit de important, au precizat ei, deoarece cancerele de cap și gât care nu sunt provocate de HPV sunt de obicei mai greu de tratat, ceea ce face ca progresul în acest grup să fie extrem de valoros.

Pacienții care au primit amivantamab au trăit, în medie, 12,5 luni de la începerea tratamentului, în pofida unei forme de cancer cu rezultate foarte slabe odată ce tratamentele standard nu mai funcționează.

„Acest studiu demonstrează cum dezvoltarea de noi tratamente prin cercetare riguroasă în domeniul cancerului poate duce la progrese semnificative, chiar și pentru pacienți cu opțiuni de tratament foarte limitate. Obținerea acestui nivel de răspuns tumoral și a unor rezultate încurajatoare privind supraviețuirea, într-un grup atât de greu de tratat, reprezintă un pas important înainte”, a precizat Profesorul Kristian Helin, directorul executiv al ICR.