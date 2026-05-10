De ce lumea nu are încă un vaccin sau tratament împotriva hantavirusului: "Focarul i-a luat prin surprindere chiar și pe experți"

Focarul mortal de hantavirus de la bordul navei de croazieră MV Hondius a pus în lumină un agent patogen rar care, de obicei, atrage relativ puțină atenție, chiar și din partea oamenilor de știință. Există deja vaccinuri și tratamente promițătoare în curs de dezvoltare. Unele dintre ele ar putea fi avansate rapid, dacă intervențiile împotriva hantavirusului ar deveni o prioritate, potrivit experților citați de The New York Times.

Nu există tratamente specifice pentru hantavirusuri, care sunt de obicei transmise de rozătoare, și nici vaccinuri disponibile pe scară largă. Așadar, când pasagerii au început să se îmbolnăvească în mijlocul Oceanului Atlantic, medicii și experții în sănătate publică au fost limitați în ceea ce puteau oferi. De altfel, focarul de la bordul navei Hondius i-a luat în surprindere pe experți:

„Este un fel de semnal de alarmă”, a spus Dr. Vaithi Arumugaswami, cercetător în boli infecțioase la Universitatea din California, Los Angeles. „Setul nostru de instrumente este aproape gol”, a precizat acesta pentru The New York Times.

Acest lucru nu se datorează lipsei de încercări. O mână de echipe științifice din întreaga lume lucrează - de zeci de ani, în unele cazuri - pentru a dezvolta tratamente și vaccinuri împotriva hantavirusului. Dar nu a fost ușor să găsească finanțare sau să cultive interesul comercial pentru intervențiile medicale pentru un tip de agent patogen care nu infectează oamenii des și nu se răspândește ușor între oameni.

„Nu este o amenințare virală extrem de contagioasă, transmisă prin aer, așa că nu a fost o prioritate atât de mare pentru grupurile care încearcă să prevină pandemiile”, a declarat Jay Hooper, virolog la Institutul de Cercetare Medicală pentru Boli Infecțioase al Armatei Statelor Unite.

Există două tipuri principale de hantavirusuri: virusurile Lumii Vechi, care circulă în principal în Asia și Europa, și virusurile Lumii Noi, care se găsesc în cele două Americi. Focarul de pe navele de croazieră a fost legat de un virus al Lumii Noi, cunoscut sub numele de virusul Andes, care este endemic în America de Sud și este singurul hantavirus despre care se știe că se răspândește între oameni.

Există vaccinuri care vizează unele dintre virusurile Lumii Vechi din Asia, dar eficacitatea lor este modestă, au spus experții. Și nu există vaccinuri autorizate pentru virusurile Lumii Noi, care includ virusul Sin Nombre, endemic rozătoarelor din vestul Statelor Unite.

Dar există unele în curs de dezvoltare. Dr. Hooper și colegii săi au dezvoltat un vaccin ADN pentru virusul Andes, care s-a dovedit promițător într-un studiu clinic de fază 1 de mici dimensiuni. Cercetătorii au descoperit că, în anumite regimuri de dozare, peste 80% dintre participanți au produs anticorpi neutralizanți. „Este destul de uimitor”, a spus Dr. Hooper, care este inventatorul mai multor brevete pentru vaccinuri împotriva hantavirusului deținute de guvernul SUA. „Obținerea acestor tipuri de anticorpi neutralizanți la oameni este impresionantă.”

Au existat dezavantaje, inclusiv faptul că vaccinul părea să necesite cel puțin trei doze. Dar vaccinul este gata pentru dezvoltare ulterioară „dacă va fi nevoie”, a spus Dr. Hooper. „Am făcut cercetări științifice. Sunt doar alte forțe necesare pentru a avansa vaccinurile - piețele, cererea guvernului.”

Alte echipe au potențiale vaccinuri în stadii incipiente de dezvoltare. De exemplu, Bryce Warner, cercetător în domeniul hantavirusului la Universitatea din Saskatchewan, și colegii săi explorează o varietate de abordări, inclusiv un vaccin nazal despre care speră că ar putea declanșa un răspuns imun mai robust la nivelul căilor respiratorii.

Dar cercetarea, care se desfășoară pe hamsteri, este încă în stadii incipiente, iar candidații la vaccinul împotriva hantavirusului pot fi dificil de avansat. Oamenii de știință nu au modele bune pe animale mari pentru hantavirusuri, a spus Dr. Warner, iar cazurile umane sunt suficient de rare pentru a face studiile dificile. „Este foarte dificil să efectuezi un studiu clinic atunci când ai doar un număr limitat de cazuri anual”, a spus el. „Nu ai numărul de persoane pentru a demonstra cu adevărat un efect robust.”

În prezent, tratamentul principal pentru infecția cu hantavirus este îngrijirea de susținere, care poate include oxigen suplimentar sau aparate de bypass inimă-plămân. Medicii prescriu uneori și un medicament antiviral existent, numit ribavirină, dar nu există dovezi puternice.