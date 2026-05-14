Loto 6/49 de joi, 14 mai. Numerele câștigătoare și premiile uriașe puse în joc

Publicat la 18:51 14 Mai 2026 Modificat la 18:53 14 Mai 2026

Loteria Română a organizat joi, 14 mai, noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La categoria I a jocului Loto 6/49 se înregistrează un report de peste peste 22,86 milioane de lei (peste 4,36 milioane de euro).

La tragerile loto de duminică, 10 mai, Loteria Română a acordat peste 30.750 de câștiguri în valoare totală de peste 2,87 milioane de lei.

Numerele câștigătoare:

Loto 6/49: 21, 32, 49, 24, 7, 14;

Loto 5/40: 27, 36, 2, 38, 19, 25;

Joker: 5, 24, 9, 37, 11 + 11;

Noroc: 9618935;

Noroc Plus: 347724;

Super Noroc: 144165;

Ce premii sunt în joc

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 22,86 milioane de lei (peste 4,36 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,41 milioane de lei (peste 1,22 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,38 milioane de lei (peste 264.400 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 87.600 de lei. La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 76.300 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 288.950 de lei (peste 55.100 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 202.200 de lei (peste 38.600 de euro).