Papa Leon critică dur creșterea cheltuielilor militare în Europa, la presiunea lui Trump: „Trădează încrederea în diplomație”

1 minut de citit Publicat la 19:08 14 Mai 2026 Modificat la 19:08 14 Mai 2026

Papa Leon critică dur creșterea cheltuielilor militare în Europa, la presiunea lui Trump.

Papa Leon condamnă creşterea cheltuielilor militare europene, care au înregistrat anul trecut cel mai mare nivel de la sfârşitul Războiului Rece, la cererea președintelui american Donald Trump. „Trădează încrederea în diplomație”, afirmă Suveranul Pontif, potrivit Reuters.

Leon, care a stârnit furia lui Trump în ultimele săptămâni după ce a criticat războiul din Iran, le-a spus studenţilor universitari din Roma că nu ar trebui să se refere la o astfel de reînarmare ca la cheltuieli de apărare, adăugând că lumea este „mutilată de războaie”.

„Să nu numim «apărare» o reînarmare care sporeşte tensiunile şi nesiguranţa, sărăceşte investiţiile în educaţie şi sănătate, trădează încrederea în diplomaţie şi îmbogăţeşte elitele cărora nu le pasă deloc de binele comun”, a spus pontiful.

Cheltuielile militare pe continent au crescut cu 14% în 2025, ajungând la 864 de miliarde de dolari, potrivit Institutului Internaţional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, pe fondul războiului în curs dintre Rusia şi Ucraina şi al reînarmării membrilor europeni ai NATO.

Trump a mustrat în repetate rânduri aliaţii europeni cerându-le să cheltuiască mai mult pe arme şi a semnat în februarie un ordin executiv care ar reordona lista clienţilor pentru armele americane în favoarea ţărilor cu cheltuieli mai mari pentru apărare.

La îndemnul lui Trump, NATO a susţinut în 2025 un nou obiectiv de cheltuieli pentru apărare de 5% din PIB pentru membrii săi.

Leon s-a pronunţat împotriva direcţiei în care se îndreaptă conducerea mondială în ultimele săptămâni. Joi, el s-a adresat studenţilor de la Universitatea Sapienza din Roma, cea mai mare instituţie de învăţământ superior din Europa.

Papa a avertizat, de asemenea, cu privire la utilizarea inteligenţei artificiale în război, citând conflictele din Ucraina, Gaza, Liban şi Iran ca exemple ale „evoluţiei inumane a relaţiei dintre război şi noile tehnologii într-o spirală a anihilării”.

Leon a îndemnat cei aproximativ 110.000 de studenţi ai universităţii să nu „se închidă în ideologii şi graniţe naţionale”.

„Împreună cu mine şi cu mulţi fraţi şi surori, fiţi artizani ai păcii adevărate”, i-a îndemnat papa.