Sabotează SUA participarea Iranului la Cupa Mondială 2026? Preşedintele Federaţiei de la Teheran: "Încă n-am primit nicio viză"

1 minut de citit Publicat la 19:23 14 Mai 2026 Modificat la 19:23 14 Mai 2026

Jucătorii naţionalei Iranului încă așteaptă să li se elibereze vize pentru Cupa Mondială 2026, a declarat președintele Federației de Fotbal Iraniene, Medhi Taj, notează BBC. Taj a precizat că „problema vizelor nu a fost încă rezolvată”.

„Mâine sau poimâine vom avea o întâlnire decisivă cu FIFA. Trebuie să ne ofere garanții”, a declarat el pentru agenția de știri de stat IRNA.

„Nu am primit nicio informație de la cealaltă parte cu privire la cine a primit vize. Nu au fost emise încă vize.”

Dacă va ajunge totuşi pe continentul american, Iranul urmează să joace împotriva Noii Zeelande pe 15 iunie și a Belgiei pe 21 iunie - ambele la Los Angeles - și împotriva Egiptului la Seattle pe 26 iunie. Echipa va avea sediul în Tucson, Arizona.

Războiul a dus la incertitudine cu privire la participarea Iranului la Cupa Mondială, dar președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat la congresul anual al FIFA de la Vancouver luna trecută: „Desigur, Iranul va juca în Statele Unite ale Americii.”

Iranul a fost singura țară care nu a fost reprezentată la congres după ce o delegație de oficiali ai Federației de Fotbal Iraniene (FFIRI), inclusiv Taj, au fost întorși la granița cu Canada.

Taj a spus că decizia de a se întoarce acasă a fost propria lor decizie după ceea ce au considerat a fi un tratament lipsit de respect din partea oficialilor de imigrare.

Canada i-a anulat viza preşedintelui Federaţiei iraniene de Fotbal

Ministrul canadian al imigrației a declarat parlamentului că viza lui Taj a fost anulată din cauza legăturilor sale cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că jucătorii iranieni vor fi bineveniți la turneu, dar persoanele cu legături cu IRGC s-ar putea confrunta cu restricții de intrare.

FFIRI a prezentat ulterior FIFA o listă de 10 condiții pentru participarea lor la Cupa Mondială, inclusiv permiterea jucătorilor, antrenorilor și oficialilor care au îndeplinit serviciul militar în cadrul IRGC să primească vize.