Cătălin Cîrstoiu: Primele proteze totale de genunchi au fost realizate din județul Buzău

Publicat la 12:14 15 Mai 2026

Cătălin Cîrstoiu, alături de echipa medicală din Buzău / foto: Facebook

Managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, prof. univ. dr. Cătălin Cîrstoiu, a anuntat, vineri, că la Buzău au fost realizate primele intervenţii de protezare totală a genunchiului din judeţ, în cadrul unui proiect de colaborare medicală şi transfer de expertiză către medicii ortopezi locali.

Acesta a mai precizat că Spitalul Județean din Buzău trebuie „«reinventat» ca mentalitate, dar mai ales ca infrastructură”.

„Astăzi, consorţiul medical gândit dă un prim rezultat. Nu pot să fac abstracţie că sunt profesor universitar. Astăzi îi învăţăm pe colegii noştri ortopezi de aici cum să îşi organizeze activitatea.

Şi tot astăzi operăm primele proteze totale de genunchi din judeţul Buzău. Doi pacienţi se tratează aici, în loc să caute soluţii în alte părţi.

Transferul de tehnici chirurgicale, protocoale, ghiduri, dar şi sprijinul meu direct trebuie să devină o regulă în toate specialităţile. Pacienţii trebuie să găsească aici, la Buzău, soluţii de diagnostic şi tratament, trebuie să îşi recapete încrederea într-un spital care, cu siguranţă, trebuie «reinventat» ca mentalitate, dar mai ales ca infrastructură”, a declarat Cătălin Cîrstoiu, manager al Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

