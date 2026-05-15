Preşedintele Poloniei a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărneşti şi l-a adoptat simbolic pe Batyr

G.M.
1 minut de citit Publicat la 13:18 15 Mai 2026 Modificat la 13:22 15 Mai 2026
Karol Nawrocki la zarnesti
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a vizitat Libearty Zărneşti, unde a adoptat simbolic un urs, a anunţat, vineri, Asociaţia "Milioane de Prieteni", administratorul sanctuarului de urşi.

"Faptul că preşedintele Poloniei a ales să vină la AMP Libearty pentru a vedea cu ochii lui activitatea noastră înseamnă enorm pentru noi. Sanctuarul nu înseamnă doar salvare şi îngrijire, ci şi educaţie, conştientizare şi schimbare. În fiecare zi încercăm să îi învăţăm pe oameni ce înseamnă respectul faţă de animale, cât de importante sunt compasiunea şi responsabilitatea şi cât rău poate provoca indiferenţa umană", a declarat preşedintele Asociaţiei, Cristina Lapis, fondator al sanctuarului.

Karol Nawrocki este primul şef de stat care a vizitat Sanctuarul Libearty, scrie Agerpres.

În cadrul vizitei, el a ales să îl adopte simbolic pe Batyr, unul dintre urşii salvaţi şi îngrijiţi în sanctuar.

Etichete: Karol Nawrocki ursi Zarnesti rezervația zărnești

