Nicușor Dan, întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui să-și dea demisia: „E o încadrare juridică pe care nu vreau să mă pronunț”

1 minut de citit Publicat la 13:08 15 Mai 2026 Modificat la 13:13 15 Mai 2026

„Trebuie să ne uităm la miliardele de euro pe care le pierdem din marea evaziune”, a mai spus președintele Nicușor Dan / foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, vineri, după ce a participat la expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026” de la Romaero Băneasa, despre scandalul politic din jurul vicepremierului Oana Gheorghiu și dacă ar trebui ca aceasta să-și dea demisia. Șeful statului a răspuns că „tot timpul trebuie să avem un echilibru între acuzațiile pe care le facem” și că nu el este „organul competent” să facă încadrări juridice.

„Nu sunt eu organul competent să fac încadrări juridice și, mai ales, nu vreau să mă refer la un caz particular. Ce vreau eu să spun cu toată forța este că trebuie să ne uităm la marea uriașă corupție.

Trebuie să ne uităm la miliardele de euro pe care le pierdem din marea evaziune. Deci trebuie tot timpul trebuie să avem un echilibru între acuzațiile pe care le facem”, a răspuns președintele Nicușor Dan.

Întrebat dacă vicepremierul Oana Gheorghiu ar trebui să-și dea demisia, șeful statului a răspuns că:

„Aveți răspunsul meu. E o încadrare juridică pe care nu vreau să mă pronunț”, a mai adăugat șeful statului.

Reacția acestuia vine după ce Oana Gheorghiu a fost acuzată de fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoș Vlad, că a trimis de pe adresa de e-mail de vicepremier, doua mesaje către șefii ADR și Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), prin care îi întreba dacă sunt interesați de produsele grupului german Schwarz, care deține și Kaufland.

„În contextul întâlnirilor exploratorii desfășurate la finalul lunii ianuarie 2026, la nivel guvernamental, cu reprezentanți ai grupului Schwarz (Schwarz Digits), (…) vă rog să ne comunicați dacă, din perspectiva STS, au fost identificate potențiale soluții, servicii sau capacități de interes”, scria Gheorghiu într-un email către ADR.

Ulterior, ea a observat greșeala și a retrimis un mail nou, în care își cerea scuze, deoarece a luat textul copy-paste din mail-ul trimis STS.

Joi, sindicatul angajaților din Guvern le-a cerut public vicepremierului Oana Gheorghiu și ministrului Economiei, Irineu Darău, să facă dovada că au declarat, în RUTI, toate întâlnirile, discuţiile şi contactele instituţionale avute cu reprezentanţii grupului Schwarz.

Potrivit sindicatului, explicaţiile potrivit cărora demersul ar fi fost unul „exploratoriu” nu sunt suficiente.

De altfel, liderul Sindicatului Angajaților din Guvern, Noni Iordache, cere Parchetului și Corpului de Control al premierului să se autosesizeze în cazul vicepremierului Oana Gheorghiu, pe care o acuză de trafic de influență și de folosirea funcției pentru a facilita accesul unor companii private la instituții ale statului.