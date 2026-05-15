Nicușor Dan, despre vizita cu fiul său, Antim, la expoziția Black Sea Defense: "Orice are 4, 6, 8 roți e potrivit pentru el"

1 minut de citit Publicat la 13:29 15 Mai 2026 Modificat la 13:33 15 Mai 2026

Nicuşor Dan, preşedintele României, însoţit de fiul său, Antim, la BSDA 2026. Sursa colaj foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a dezvăluit vineri, după ce a vizitat expoziţia "Black Sea Defense, Aerospace and Security" (BSDA) împreună cu fiul său, că Antim a fost foarte bucuros de tot ce a văzut în cadrul evenimentului. "Orice are patru, şase sau opt roţi e potrivit pentru vârsta lui. Sunt nişte întrebări pe care le-am amânat pentru acasă", a precizat şeful statului în cadrul conferinţei de presă în care a vorbit şi despre consultările cu partidele, care vor începe luni.

Președintele Nicuşor Dan a vizitat astăzi expoziția "Black Sea Defense, Aerospace and Security", dedicată industriei de apărare, împreună cu fiul său, Antim. Ei au fost întâmpinaţi de către ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, şi au admirat o replică a Cupei Campionilor Europeni câştigată de Steaua în 1986.

În vârstă de 4 ani, băieţelul a urcat împreună cu Nicuşor Dan într-un avion de vânătoare F-35 american, dar şi într-un blindat. Micuţul a fost cucerit de tot ce a văzut în timpul vizitei pe la standurile expozanţilor.

› Vezi galeria foto ‹

Întrebat de o jurnalistă cum s-a simţit Antim, şeful statul a răspuns: "Foarte bine, ştiam dinainte ce se va întâmpla, pentru că orice are patru, şase sau opt roţi e... potrivit pentru vârsta lui. Deci, a fost foarte bucuros să vadă toate maşinăriile şi sunt nişte întrebări pe care le-am amânat pentru acasă".

La final, fiul lui Nicuşor Dan a primit și două cadouri din partea ambasadorului SUA și a reprezentanților Coreei de Sud. Ambasadorul Darryl Nirenberg i-a dat lui Antim cadou o mașinuță.

Băiețelul a mai primit drept cadou embleme militare de la firmele prezente şi, la un moment dat, a fost ajutat să testeze o cască de pompieri.