1 minut de citit Publicat la 13:35 15 Mai 2026 Modificat la 13:35 15 Mai 2026

Emiratele Arabe vor să-și dubleze exporturile de petrol și grăbesc construcţia unei noi conducte. FOTO: Profimedia Images

Emiratele Arabe Unite (EAU) vor grăbi construcţia unei noi conducte petroliere pentru a-şi dubla capacitatea de export prin Fujairah până în 2027, mărindu-şi considerabil capacitatea de a ocoli Strâmtoarea Ormuz, a anunţat vineri guvernul de la Abu Dhabi.

Prinţul moştenitor şeicul Khaled bin Mohamed bin Zayed a dat instrucţiuni, cu prilejul unei reuniuni a comitetului executiv, ca Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) să accelereze proiectul oleoductului Vest-Est, a informat biroul de presă de la Abu Dhabi, adăugând că oleductul este în construcţie şi este aşteptat să devină operaţional în 2027, scrie Agerpres care citează Ruters.



Actualul oleoduct Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP), cunoscut şi ca oleoductul Habshan-Fujairah, poate transporta până la 1,8 milioane de barili pe zi şi s-a dovedit crucial în contextul eforturilor Emiratelor de a-şi maximiza exporturile directe de petrol de pe coasta Golfului Oman.



EAU şi Arabia Saudită sunt singurii producători de petrol din Golf care deţin conducte ce exportă ţiţei în afara Strâmtorii Ormuz, în timp ce sultanatul Oman are un lung litoral de-a lungul Golfului Oman.



Strâmtoarea Ormuz, ruta maritimă îngustă dintre Iran şi Oman, a fost închisă de facto de Iran ca răspuns la campania aeriană şi navală americano-israeliană lansată pe 28 februarie, blocând în jur de o cincime din livrările mondiale de petrol spre Asia şi alte zone.



Statele producătoare Kuwait, Irak, Qatar şi Bahrein sunt aproape în întregime dependente de Strâmtoarea Ormuz pentru exporturile lor de petrol.