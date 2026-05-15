O femeie din Italia a făcut cu inteligenţa artificială mai multe fotografii cu o înmormântare pentru a escroca o colegă

O femeie în vârstă de 53 de ani din provincia Veneto, Italia, a escrocat timp de mai multe luni de zile o colegă pe care a convins-o că avea o fiică însărcinată care era pe moarte şi care ar fi avut nevoie de un tratament care costa 1700 de euro pe zi. Ba chiar a inventat că fiica ei a murit şi, pentru a fi credibilă, a realizat mai multe fotografii cu ajutorul inteligenţei artificiale de la presupusa înmormântare.

Autoarea escrocheriei o cunoscuse pe victimă când fuseseră colege la un hotel din Tirolul de Sud şi a făcut-o să creadă că se află într-o situație familială dramatică, mai precis îi spusese că fiica sa, însărcinată, era pe moarte într-o clinică elvețiană, unde costul tratamentului era de 1.700 de euro pe zi. În acest fel, își determinase colega, mișcată de compasiune, să îi ofere sume substanţiale de bani, relatează Corriere della Sera.

Escrocheria a atins apogeul când femeia a anunțat moartea fiicei sale şi a povestit că nou-născutul supravieţuise. Pentru a da credibilitate poveștii, i-a trimis colegei sale fotografii cu bebeluși prematuri descărcate de pe internet, în timp ce fotografiile de la presupusa înmormântare a fiicei sale fuseseră generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

O serie de minciuni, care au continuat din luna februarie până în luna martie a acestui an, a început să se destrame datorită intuiției unei rude a victimei care, suspicioasă, a efectuat o verificare online, dovedind falsitatea fotografiilor. Așa că victima a depus o plângere.

Carabinierii secției Selva di Val Gardena au investigat cazul și, urmărind fluxurile de bani , au identificat titularul contului în care victima depusese un total de 1.550 de euro . Confruntată cu faptele, autoarea escrocheriei, o femeie în vârstă de 53 de ani din Veneto, a mărturisit și a fost pusă sub acuzare pentru fraudă.