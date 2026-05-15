La banchetul lui Xi Jinping pentru Donald Trump s-au servit, printre altele, coaste crocante de vită și supă cu homar. Meniul complet

Publicat la 10:58 15 Mai 2026 Modificat la 10:58 15 Mai 2026

Joi, după întâlnirea de bilanț al dinamicii geopolitice internaționale, cei doi șefi de stat Donald Trump şi Xi Jinping au luat masa la Marea Sală a Poporului din Beijing unde liderul chinez a organizat un banchet în onoarea preşedintelui american.

În luxoasa sală, oaspeţilor de seamă li s-a servit un meniu care a combinat tradiția chineză cu influențele occidentale. Potrivit Casei Albe, meniul a inclus mai multe aperitive, urmate de o serie de feluri principale concepute pentru a îmbina bucătăria tradițională chineză cu arome internaționale, pentru a se potrivi gusturilor președintelui american, relatează Il Messaggero.

President XI JINPING hosted a luncheon in honor of President DONALD TRUMP… and the American side enjoyed the Chinese cuisine. pic.twitter.com/6nClrGL6b6 — China pulse ?? (@Eng_china5) May 14, 2026

Printre preparatele servite s-au numărat supa de roșii cu homar, coaste crocante de vită, legume de sezon înăbușite și somon gătit la foc mic cu sos de muștar. A fost prezent şi unul dintre simbolurile bucătăriei chineze, rața la cuptor de Beijing , însoțită de chifle cu carne de porc prăjite în tigaie. Bucătăria italiană a completat banchetul: după o selecție de produse de patiserie mici, a fost servit desertul tiramisu, urmat de fructe și înghețată.

A fost un meniu cu siguranță gustos, bazat pe proteine ​​animale, care trebuie să-i fi încântat pe oaspeţii americani.

În 2017, când Trump a vizitat China pentru prima dată, bucătarii chinezi au pregătit supă de pește, pui kung pao (n.red. cuburi de pui prăjite rapid, ardei iuți uscați, alune crocante și legume, totul legat de un sos aromat pe bază de soia și oțet) și tocană de vită cu sos de roșii, o versiune rafinată a felului de mâncare preferat al liderului american, friptura cu ketchup.

De data aceasta, chinezii au decis probabil să se abată puțin de la cea mai pură tradiție a lor, pentru a-și mulțumi importantul oaspete, la fel cum a făcut Japonia în octombrie anul trecut, când la banchetul dintre Trump și prim-ministrul Sanae Takaichi, s-au servit feluri de mâncare precum carne de vită și orez americane, încălcând obiceiul japonez de a folosi doar ingrediente locale.