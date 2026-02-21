Colegiul Medicilor cere respectarea programului de lucru, după ce ministrul Sănătății a anunțat controale în spitale

Colegiul Medicilor din România (CMR) a precizat că buna funcționare a sistemului sanitar ține de o condiție esențială: respectarea programului de lucru. Oficialii instituției mai susțin că aceeaşi rigoare trebuie aplicată şi în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor de muncă de către angajatori în raport cu medicii, relatează Agerpres.

„Respectarea programului de lucru nu este doar o obligaţie contractuală, ci şi o datorie morală faţă de pacienţi şi faţă de colegii noştri. Un sistem de sănătate funcţional se bazează pe reguli clare, asumate şi aplicate unitar”, a precizat preşedintele CMR, prof. dr. Cătălina Poiană, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Totodată, Colegiul a arătat că îi susţine atât pe medicii din sistemul public, cât şi pe cei care activează în mediul privat, precizând că exercitarea profesiei în ambele sectoare este legitimă şi contribuie la diversificarea serviciilor medicale din România.

„Pentru buna funcţionare a sistemului de sănătate, este esenţială o delimitare clară şi transparentă a timpului aferent activităţilor desfăşurate de medic în sectorul public şi în cel privat. Sănătatea pacientului trebuie să fie în centrul tuturor deciziilor noastre. Profesionalismul, disciplina profesională şi respectarea cadrului legal sunt condiţii indispensabile pentru un act medical corect, transparent şi pentru protejarea reputaţiei profesiei medicale. Nu vorbim în această comunicare despre un anumit caz, vorbim despre principii. În acest mandat voi face tot ce ţine de mine ca instituţia Colegiul Medicilor din România să reprezinte cu adevărat medicii corecţi care îşi fac datoria. Pe de altă parte, subliniem importanţa respectării condiţiilor de muncă şi de către angajator - spital - în raport cu medicii”, a precizat Cătălina Poiană.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat declanşarea unui control naţional pentru identificarea situaţiilor în care medici angajaţi în spitalele publice părăsesc unitatea în timpul programului pentru a desfăşura activitate în sistemul privat.

Potrivit ministrului, începând de luni, Corpul de control al Ministerului Sănătăţii va merge la un spital public pentru a verifica respectarea programului de lucru. Decizia vine după ce pe pagina unei unităţi sanitare private a fost publicat un videoclip în care un medic, angajat şi la un spital public, explica modul în care se pregăteşte pentru o intervenţie chirurgicală.