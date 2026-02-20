Rogobete a găsit un medic de la Elias, care în timpul programului la stat s-a filmat la spitalul privat unde lucrează în paralel

Ministrul Sănătății a dezvăluit, într-o postare pe Facebook, că a descoperit un medic angajat la Spitalul Elias din București, care s-a filmat în timp ce se pregătea pentru a doua operație din acea zi la un spital privat. Alexandru Rogobete a aflat apoi că medicul ceruse concediu de odihnă de la spitalul public pentru acea zi. Mai mult, ministrul Sănătății spune că a cerut evidența operațiilor efectuate de acest doctor la stat și a descoperit că făcea, în medie, o operație pe săptămână. Rogobete a anunțat că va trimite Corpul de control la spitalul public și va declanșa un control național privind programul medicilor care lucrează și la stat și la privat.

Un caz sfidător a fost semnalat de ministrul Sănătății pe pagina sa de Facebook.

„Recent, pe pagina publică a unei unități sanitare private a fost publicat un videoclip în care un medic angajat și la un spital public explica cum, la ora 12:00, într-o zi de joi, se pregătește deja pentru a doua intervenție chirurgicală”, a scris Rogobete.

Ministrul a precizat că a solicitat, după ce a văzut aceste imagini, conducerii spitalului public situația concediilor solicitate de acest medic pentru luna februarie.

„Răspunsul a fost exact cel pe care îl anticipam:

– există o solicitare scrisă în data de 12 februarie pentru concediu chiar în data de 12 – fapt contrar legislației, care prevede că zilele de concediu de odihnă se solicită cu cel puțin 15 zile în avans;

– solicitarea nu era înregistrată la Serviciul RUNOS;

– solicitarea nu era aprobată de managerul unității sanitare.

Deci, solicitarea de concediu NU este validă.

Am solicitat și unității sanitare private activitatea medicului din aceeași zi. Confirmarea este clară: două intervenții chirurgicale, la 08:40 și la 12:45, ceea ce confirmă prezența în sala de operație.”, a scris ministrul.

Mai mult, Rogobete a solicitat să vadă și câte operații face acest medic la stat, dacă la privat are două într-o zi.

„Mai mult, activitatea domnului doctor la spitalul public, pentru anul 2025, arată o medie de o intervenție chirurgicalǎ pe săptămână și un pacient pe săptămână în ambulatoriul de specialitate al spitalului public”, a adăugat Rogobete.

Ministrul Sănătății a spus că, urmare a acestui caz, va trimite Corpul de Control la spitalul publice „pentru o anchetă amplă privind respectarea programului de lucru”.

„Acest incident va genera un control național fǎrǎ precedent, pe care mi-l asum public. Și da, va duce la modificări legislative semnificative. Pentru că dacă vrem să recâștigăm încrederea oamenilor în sistemul de sănătate, înainte de toate noi, cei care furnizăm servicii medicale, trebuie să respectăm sistemul din care facem parte.

Nu vreau să generalizez, nu vreau să se înțeleagă greșit, în sistemul de sănătate există oameni excepționali care stau peste program, care fac multe gărzi, care vin noaptea de acasă pentru pacienții lor și pe care voi cei care plecați și nu vă respectați programul de lucru, îi umiliți!

Nu este drept nici față de cei care muncesc, nu este drept nici față de pacienți și nu este drept nici față de întreg sistemul de sănătate”, a adăugat ministrul social-democrat.

Alexandru Rogobete a adăugat că de șapte luni spune „obsesviv” că este „împotriva celor care părăsesc spitalul public în timpul programului de lucru pentru a avea activitate în sistemul privat.”

„Am spus întotdeauna că nu sunt de acord ca medicul să aleagă între public și privat și că susțin ca personalul medical să poată avea activitate medicală, dar după orele de program la public. Nu în timpul lor. Nu pe banii statului. Nu pe încrederea pacienților.

Sper ca acum este limpede pentru toată lumea de ce insist pentru introducerea criteriilor de performanță și plata personalului medical în funcție de acestea”, a conchis ministrul Sănătății.



