Sesizarea pe legea ce impune ca minimum 40% dintre sportivii dintr-o echipă să fie români, pe agenda CCR

1 minut de citit Publicat la 08:20 04 Mar 2026 Modificat la 08:20 04 Mar 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Curtea Constituțională a României analizează, miercuri, sesizarea depusă de președintele Nicușor Dan privind legea care stabilește că minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă în competițiile naționale oficiale trebuie să fie români, relatează Agerpres.

Sesizarea vizează actul normativ de completare a Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. La finalul anului trecut, șeful statului a contestat legea la Curtea Constituțională, argumentând că prevederea care impune un prag minim de sportivi români într-o echipă ar avea un caracter discriminatoriu.

„Susţin ferm obiectivul de a încuraja şi dezvolta sportul românesc, de a sprijini tinerii sportivi şi de a investi în formarea lor. Aceste scopuri sunt legitime şi necesare. Totuşi, ele trebuie realizate cu respectarea Constituţiei României şi a dreptului Uniunii Europene, la care România este parte”, a scris şeful statului, pe Facebook.

În argumentația transmisă Curții, președintele susține că legea adoptată de Parlament contravine principiului nediscriminării și regulilor privind libera circulație a lucrătorilor, principii prevăzute atât în Constituția României, cât și în tratatele Uniunii Europene. În opinia sa, raportarea directă la cetățenia sportivilor creează o discriminare în accesul la competițiile naționale.

Totodată, acesta consideră că prevederile legii pot afecta și dreptul la muncă, prin restrângerea posibilității sportivilor europeni de a participa în competițiile din România.

Președintele atrage atenția și asupra unor probleme legate de claritatea și calitatea reglementării, menționând că actul normativ introduce sancțiuni contravenționale care depășesc cadrul general stabilit de legislația în vigoare, fără a exista o derogare explicită.

„Experienţa altor state europene şi regulamentele UEFA arată că sprijinirea sportivilor formaţi local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetăţenie, ci prin investiţii în academii, centre de juniori şi programe de formare”, subliniază şeful statului.