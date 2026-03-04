Cuba a anunțat că nu are kerosen pe aeroporturi până în 10 aprilie. Avioanele trebuie să alimenteze în alte țări

Autorităţile cubaneze au informat companiile aeriene că alimentarea cu kerosen continuă până în aprilie. FOTO: Getty Images

Probleme cu lipsa de kerosen pe aeroporturile din Cuba vor continua cel puţin până în aprilie, potrivit unei notificări a autorităţilor aeroportuare transmise marţi companiilor aeriene, în plină blocadă energetică impusă de Washington insulei comuniste.

Conform acestei notificări destinată companiilor aeriene, postată pe site-ul Companiei cubaneze de navigaţie aeriană (ECNA), lipsa combustibilului pentru aviaţie este prelungită până pe 10 aprilie.



Companiile aeriene care deservesc Cuba au fost informate pe 8 februarie despre lipsa de kerosen pentru o perioadă de o lună. Acest anunţ a dus la suspendarea zborurilor a şase companii aeriene, inclusiv ruse şi canadiene.



Alte companii aeriene au fost nevoite să organizeze escale în altă ţară în timpul zborurilor de întoarcere pentru a realimenta cu kerosen.



Blocada energetică de facto impusă de Washington Cubei, unde nu au mai intrat petroliere din 9 ianuarie, ameninţă să dea o lovitură fatală turismului, a doua cea mai mare sursă de valută a insulei după exportul de servicii medicale.



Sectorul, care angajează aproximativ 300.000 de persoane, a fost deja slăbit în ultimii ani de pandemie şi de sancţiunile americane.



Relaţiile dintre Cuba şi Statele Unite au devenit tot mai tensionate de la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forţele americane la începutul lunii ianuarie şi după ce, sub presiunea Washingtonului, Caracasul a oprit ulterior livrările de petrol către Cuba.



Statele Unite, care nu îşi ascund dorinţa de a vedea o schimbare de regim pe insula cu 9,6 milioane de locuitori, aplică o politică de presiune maximă asupra Havanei, invocând "ameninţarea excepţională" pe care această ţară, situată la doar 150 de kilometri de coastele Floridei, o reprezintă pentru securitatea naţională americană.