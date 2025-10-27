Ce investigații și analize gratuite pot face anual persoanele asigurate

pentru femei la risc înalt, cu vârsta cuprinsă între 30 şi 39 de ani inclusiv, ecografie de sân şi mamografie 2D, anual, conform metodologiei de screening pentru cancerul de sân, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Persoanele asigurate beneficiază anual de analize de laborator gratuite, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul respectiv nu au efectuat aceste investigaţii, a reamintit, luni, Ministerul Sănătăţii, informează Agerpres.

"Eşti asigurat şi nu ştii cum să beneficiezi de pachetul de investigaţii şi analize gratuite? Nimic mai simplu, mergi la medicul de familie. Anual beneficiezi de analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul respectiv nu ai efectuat aceste investigaţii", afirmă reprezentanţii Ministerului Sânătății pe rețeaua socială Facebook.

Investigaţiile paraclinice recomandate pentru adultul asimptomatic cu vârsta cuprinsă între 18 şi 39 ani sunt:

Hemoleucogramă completă;

Proteina C reactivă

Glicemie a jeun;

Colesterol seric total;

LDL colesterol;

Creatinina serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară estimată - RFGe;

TGO;

TGP;

VDRL sau RPR;

examen microscopic al secreţiei vaginale la femeile active sexual;

testare HPV, conform metodologiei de screening pentru cancerul de col uterin, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii;

pentru femei la risc înalt, cu vârsta cuprinsă între 30 şi 39 de ani inclusiv, ecografie de sân şi mamografie 2D, anual, conform metodologiei de screening pentru cancerul de sân, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.