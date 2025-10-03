Românii lăsați fără asigurare medicală de măsurile de austeritate iau cu asalt spitalele. ANAF: Se pot asigura, dar pe bani

1 minut de citit Publicat la 23:45 03 Oct 2025 Modificat la 23:49 03 Oct 2025

Reprezentanții medicilor spun că aglomerarea UPU cu cetățeni neasigurați îi pune în pericol pe pacienții care au, într-adevăr, nevoie de îngrijiri urgente. Foto: Getty Images

Spitalele din țară au început să se umple de oameni care vin să ceara ajutor și care nu mai pot merge la medicul de familie.

Este vorba despre cei care, până de curând aveau calitatea de co-asigurat al unui membru al familiei.

Ei au pierdut această calitate odată cu intrarea în vigoare a măsurilor de austeritate.

De la începutul toamnei, modificările de legislație privind asigurările de sănătate au eliminat opțiunea de co-asigurat pentru soți sau soții fără venit, părinți sau alte rude aflate în întreținere.

Acești oameni se plâng că au rămas fără acces la servicii medicale de bază, fiind excluși din sistemul clasic de prevenție și tratament.

În consecință, pentru orice problema de sănătate, fie ea de gravitate medie sau sezonieră, precum infecțiile respiratorii specifice toamnei, multi apelează direct la camera de gardă a spitalelor, pentru consultații, investigații și tratament.

Asta a dus, inevitabil, la supraaglomerarea unităților de primiri urgente.

Surse medicale: Numărul de pacienți care vin la UPU a crescut cu 50 până la 80 pe zi

Surse medicale spun că numărul celor care vin la camera de gardă a crescut în ultimele săptămâni cu 50 până la 80 de prezentări pe zi.

Medicii de aici ajung astfel să se ocupe, zilnic, de 200 până la 280 - 300 de pacienți.

Fenomenul este stimulat sezonier și de înmulțirea infecțiilor respiratorii.

Reprezentanții statului spun că există soluții pentru acești oameni, dar ele costă: cei fără asigurare se pot prezenta la ANAF pentru a completa o declarație, obligându-se la plata contribuției de asigurări de sănătate.

Nu este clar ce pot face cei care nu au bani să facă aceste plăți.

Surse medicale: Aglomerarea UPU îi pune în pericol pe pacienții cu urgențe reale

Pe de altă parte, rolul Unităților de Primiri Urgențe este acela de a trata urgențe medicale reale.

Faptul că ele au devenit în prezent un colac de salvare pentru tot mai mulți cetățeni cu statut incert din punctul de vedere al asigurărilor de sănătate are impact asupra celorlalți pacienți, pentru care intervenția promptă a personalului este vitală.

Reprezentanții serviciilor de urgență avertizează asupra suprasolicitării și oboselii cu care se confruntă medicii, după creșterea numărului de pacienți neasigurați care vin la camera de gardă.

În acest context, tot mai mulți specialiști din domeniul medical cer o regândire a sistemului asigurărilor de sănătate și a relației dintre medicul de familie, sistemul de ambulatorii și spitale, pentru a evita supraaglomerarea UPU și a asigura accesul echitabil la servicii medicale pentru toți.