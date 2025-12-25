Spitale pline de Crăciun, din cauza gripei. Medicii avertizează: Avem probleme serioase. Dacă nu sunt urgențe, ar trebui să așteptați

România se confruntă cu o creștere importantă a cazurilor de gripă, iar spitalele resimt deja presiunea, avertizează doctorul Adrian Marinescu, managerul Institutului „Matei Balș”. Medicul subliniază că, deși circulă o variantă nouă a virusului gripal, aceasta nu este mai agresivă decât cele întâlnite în anii trecuți, însă sezonul este departe de final.

„Suntem în plin sezon de gripă, așa cum s-a întâmplat și în alți ani. Situația poate fi imprevizibilă. Într-adevăr, e o creștere importantă în ultimele săptămâni. Nu e deloc simplu și nu e vorba doar de spitalele de boli infecțioase sau de pediatrie. Cred că toate spitalele din România au probleme serioase. Gripa este, fără discuție, altceva decât o simplă răceală. E o boală care te pune la pat, iar tratamentul antiviral, luat la timp și la debut, este cel care te ridică din pat”, a declarat Adrian Marinescu, la Antena 3 CNN.

Medicul recomandă prudență în prezentarea la camerele de gardă și spune că urgențele reale trebuie să aibă prioritate.

„Dacă nu sunt o urgență, dacă vorbim de un tânăr, cred că ar trebui să aștepte, pentru că va avea timpi mari de așteptare la camera de gardă, iar acolo ar trebui să ajungă în primul rând urgențele. Știu că e greu și cu medicii de familie și că nu o să-i putem accesa ușor în aceste zile, motiv pentru care camerele de gardă se vor aglomera și mai mult”, adaugă Marinescu.

În ceea ce privește varianta de gripă care circulă în prezent, Adrian Marinescu precizează că este aceeași care a fost raportată și în alte țări europene.

„Nu e ceva diferit cu acest virus sau cu varianta virală care circulă acum și pe care o avem și noi în România. La Matei Balș am făcut secvențiere și ne-am dat seama că multe dintre cazurile pe care le avem sunt gripă de tip A, dar este varianta care circulă și în alte locuri din Europa. Era clar că va ajunge și în România”, explică el.

Chiar dacă nu este mai agresivă, gripa rămâne imprevizibilă, iar sezonul va continua intens și în luna ianuarie.

„Sezonul e departe de a se încheia. Dacă ne uităm la alți ani, am avut cazuri inclusiv în martie. Cu siguranță săptămânile următoare și începutul anului viitor, probabil toată luna ianuarie, vor fi o perioadă extrem de intensă”, mai spune medicul Adrian Marinescu.

Medicul insistă pe vaccinare, protecție și responsabilitate față de cei vulnerabili.

„Cetățeanul trebuie să se protejeze și ar trebui să se vaccineze, chiar dacă nu a făcut-o până acum. Nu doar să evite spațiile aglomerate, dar dacă are simptome respiratorii evidente, primul lucru pe care ar trebui să-l facă este să se autoizoleze. Nu e o obligație impusă, ci o regulă de bun-simț: dacă voi intra în contact cu ceilalți, evident că voi transmite virusul mai departe, iar lângă mine pot fi persoane care să facă forme severe”, a precizat acesta.