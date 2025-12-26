Accident grav în judeţul Olt, în care au fost implicate zece mașini cu 27 de oameni. A fost activat planul roșu de intervenție

1 minut de citit Publicat la 17:26 26 Dec 2025 Modificat la 17:26 26 Dec 2025

Accident grav în judeţul Olt, în care au fost implicate zece mașini FOTO: Mihai Marian/ Info Trafic Slatina

Un grav accident rutier în care au fost implicate zece autoturisme, în care se aflau 27 de persoane, s-a produs, vineri seară, pe DX 12, în zona localităţii Optaşi Măgura, din judeţul Olt. Potrivit ISU Olt, a fost activat Planul roşu de intervenţie. Din primele date trei persoane necesită îngrijiri medicale.

„Accident rutier în care au fost implicate 10 autoturisme, în care se aflau circa 27 de persoane, pe DX 12, în zona localității Optași Măgura.

„Având în vedere numărul persoanelor implicate, pentru gestionarea optimă a misiunii de răspuns, la nivelul județului Olt a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului, echipajele operative ale ISU Olt intervin cu șapte echipaje SMURD, o autospecială pentru victime multiple, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un microbuz și o autospecială pentru primă intervenție și mai multe ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Olt.

Din cadrul ISU Argeș acționează o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială pentru victime multiple, o autospecială pentru descarcerare și două echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță Argeș.

Din primele date trei persoane necesită îngrijiri medicale”, a transmis ISU Olt.