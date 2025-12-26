China a doborât recordul de viteză pentru trenurile cu levitaţie magnetică. Vehiculul de o tonă a prins 700 km/h în doar două secunde

Maglev, trenul cu levitaţie magnetică. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

O echipă specializată în Maglev, trenul cu levitaţie magnetică, de la Universitatea Naţională de Tehnologie a Apărării din China a accelerat cu succes un vehicul de testare de o tonă, de la 0 la 700 de kilometri pe oră (km/h) în doar două secunde, a relatat postul de televiziune de stat CCTV, citat vineri de EFE, potrivit Agerpres.

Această viteză a doborât recordul mondial pentru platforme de acest tip şi a devenit cel mai rapid test înregistrat vreodată pentru un sistem de levitaţie magnetică electrică, potrivit postului de televiziune.



Imaginile publicate joi de CCTV arată o structură asemănătoare unui şasiu care se deplasează cu viteză mare de-a lungul unei piste de levitaţie magnetică, învăluită într-un nor de vapori, după ce a accelerat aproape instantaneu şi a frânat brusc la capătul traseului de 400 de metri.

Acest progres, realizat după zece ani de cercetare şi dezvoltare, a surmontat provocări tehnice precum propulsia electromagnetică de ultra-mare viteză, ghidajul suspensiei electrice, inversiunea stocării de energie tranzitorie de mare putere şi magneţii supraconductori de câmp înalt, a declarat reţeaua.



Testul oferă, totodată, noi opţiuni pentru dezvoltarea viitoare a transportului de tip maglev în tuburi vidate ("hyperloop") în China şi oferă noi metode şi mijloace pentru asistenţa la lansarea în domeniul aerospaţial şi testarea experimentală, conform relatării.



Dezvoltarea levitaţiei magnetice a fost puternic finanţată de autorităţile chineze de când s-a obţinut această tehnologie în 2004, când în Shanghai a început să opereze o linie maglev de viteză redusă între periferia oraşului şi Aeroportul Internaţional Pudong.



În septembrie 2022, Universitatea Chengdu Jiaotong (Sichuan, centrul Chinei) a testat cu succes o nouă maşină cu levitaţie magnetică pe o autostradă din estul Chinei, unde vehiculul de 2,8 tone a plutit la 35 de milimetri deasupra suprafeţei drumului.



China a prezentat totodată cel mai rapid tren cu levitaţie magnetică din lume în 2021, cu o viteză de 600 de kilometri pe oră, fabricat în oraşul Qingdao după cinci ani de cercetare şi dezvoltare.