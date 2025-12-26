Kim Jong Un a vizitat de Crăciun fabrici și uzine de rachete și obuze. Apoi a a dat un ordin

Kim Jong Un în vizită la o fabrică de muniții din Coreea de Nord. Foto: Profimedia Images

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat „extinderea” şi modernizarea producţiei de rachete a ţării anul viitor, precum şi construcţia de noi uzine pentru a răspunde cererii în creştere. Anunțul a fost făcut cu prilejul unei vizite făcute de Kim Jong Un la mai multe fabrici de muniții, a precizat vineri agenția nord-coreeană de stat, KCNA.

Cu prilejul unei vizite într-una din uzinele de muniţii alături de înalţi responsabili, Kim Jong Un a cerut unităţilor de producţie să răspundă „nevoilor estimate în cadrul operaţiunilor forţelor de rachete şi de artilerie ale statului”, a relatat agenţia de ştiri nord-coreeană KCNA, preluată de AFP și Agerpres.

Kim Jong Un a declarat că trebuie „crescută şi mai mult capacitatea de producţie globală” pentru a răspunde cererii forţelor armate ale Phenianului şi a comandat construcţia unor noi uzine de muniţii.

„Sectorul producţiei de rachete şi de o obuze este de o importanţă capitală pentru a consolida descurajarea militară”, a adăugat liderul nord-coreean.

Coreea de Nord şi-a intensificat considerabil testele de rachetă în ultimii ani. Potrivit analiştilor, scopul său este să-şi amelioreze capacităţile de a lovi cu precizie, să sfideze SUA şi Coreea de Sud şi să testeze armele înainte de a le exporta eventual în Rusia.

Media de stat nord-coreene au anunţat joi că Kim Jong Un a vizitat o fabrică de submarine cu propulsie nucleară, unde s-a angajat să contracareze „ameninţarea” pe care susţine că o reprezintă producerea de către Coreea de Sud a propriilor nave de acest tip.

De asemenea, Kim Jong Un a supervizat un tir de încercare cu noi rachete antiaeriene cu rază lungă de acţiune pe deasupra Mării Japoniei, potrivit media oficiale.

Partidul muncitoresc din Coreea urmează să organizeze primul său congres din ultimii cinci ani la începutul anului 2026, în cursul căruia decidenţii politici vor discuta despre planurile ţării de dezvoltare economică şi militară pentru următorii cinci ani.