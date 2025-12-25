După ce au vizitat o stațiune montană de lux, Kim Jong Un și-a dus fiica să-i arate și un submarin nuclear

Kim Jong Un a mers în inspecție la docurile unde se construiește primul submarin nuclear și a luat-o cu el și pe fiica lui FOTO: KCNA

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a denunţat planul Coreei de Sud de a construi o flotă de submarine cu propulsie nucleară, cu aprobarea Statelor Unite, considerând demersul o ameninţare la adresa securităţii ţării sale. În același timp, agenţia oficială de ştiri a Coreei de Nord, Korean Central News Agency, a declarat că Kim Jong Un a vizitat un şantier naval pentru a inspecta construcţia a ceea ce Coreea de Nord descrie ca fiind un submarin cu propulsie nucleară de 8.700 de tone, pe care liderul l-a numit anterior un pas crucial în modernizarea şi înarmarea nucleară a marinei nord-coreene.

Kim a fost însoțit de fiica sa Kim Ju Ae, aceasta fiind cea de-a doua apariție publică recentă a adolescentei despre care se spune că este succesoarea lui Kim, la câteva zile după ce cei doi au vizitat o nouă stațiune montană de lux.

În timpul unei inspecţii pentru a observa progresele în construcţia propriului submarin nuclear de 8.700 de tone, Kim a afirmat că planul "va agrava instabilitatea în regiunea Peninsulei Coreene", potrivit declaraţiilor publicate joi de agenţia de ştiri nord-coreeană KCNA citate de Agerpres.

Phenianul consideră planurile Seulului "un act ofensiv care încalcă grav securitatea şi suveranitatea sa maritimă", precum şi "o ameninţare la adresa securităţii sale care trebuie contracarată", a relatat agenţia.

Reacţia lui Kim vine după decizia autorităţilor americane de a ridica parţial restricţiile privind îmbogăţirea uraniului de către Coreea de Sud pentru a construi o flotă de submarine cu propulsie nucleară care i-ar permite să contracareze superioritatea nucleară a Coreei de Nord.

În timpul inspecţiei, Kim a afirmat că construirea de către Phenian a propriului submarin nuclear, echipat cu rachete ghidate, va fi "o schimbare crucială, epocală, care garantează şi mai mult nivelul de descurajare a războiului pe care ţara l-a atins", potrivit KCNA.

Coreea de Sud aspiră de multă vreme să-şi dezvolte propriile submarine nucleare, dar principalul obstacol îl reprezintă restricţiile legale şi tehnologice care decurg în principal din tratatul său privind energia nucleară cu Statele Unite, cunoscut sub numele de "Acordul 123". Tratatul interzice naţiunii asiatice să îmbogăţească uraniul sau să reproceseze combustibilul nuclear uzat în alte scopuri decât cele paşnice şi civile.

Întrucât submarinele nucleare necesită uraniu puternic îmbogăţit sau combustibil nuclear specializat reglementat de acest acord, Coreea de Sud nu poate continua fără aprobarea explicită din partea Washingtonului sau fără o modificare substanţială a tratatului.

În prezent, doar şase ţări din lume deţin şi operează submarine nucleare, un atu cu care Seulul speră să inverseze superioritatea actuală a Phenianului, care are în prezent o flotă de aproximativ 70 de submarine cu motoare diesel-electrice, aproape triplu faţă de vecinul său din sud.

Într-un comunicat separat, KCNA a explicat că Kim a supravegheat testul unui "nou tip de rachetă antiaeriană de mare altitudine şi rază lungă de acţiune" deasupra Mării Japoniei, în aceeaşi zi.

"Racheta lansată a lovit cu precizie ţinta fictivă la o altitudine de 200 de kilometri", a declarat KCNA. Aceasta ar însemna că a fost în spaţiu, dacă acea altitudine este corectă, notează AFP.