Kim Jong Un și-a luat fiica de mână și a dus-o să-i arate ce stațiune de lux a construit la munte

Kim Jong-un vizitează împreună cu fiica sa un complex hotelier de lux, cu băi termale şi restaurante cu barbecue FOTO: KCNA

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a vizitat un complex hotelier montan de lux, dotat cu băi termale şi restaurante cu barbecue, împreună cu fiica sa, despre care se speculează că este moştenitoarea regimului, a relatat agenţia de ştiri de stat nord-coreeană KCNA, citată de EFE și Agerpres.



Reuters comentează că această vizită a avut ca scop evidenţierea "progresului economic al ţării înaintea unui congres important al partidului care urmează să aibă loc la începutul anului viitor". Se aşteaptă ca Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC, numele oficial al ţării - n.r.) să organizeze primul congres al partidului unic "în mai bine de cinci ani", la începutul anului 2026, unde urmează să fie dezvăluit un nou "plan de dezvoltare" cincinal. Presa de stat, precum Rodong Sinmun, a îndemnat la un efort public maxim pentru finalizarea proiectelor majore înainte de reuniune.

Cinci hoteluri au fost inaugurate sâmbăta şi duminica trecută în zona turistică Samjiyon din Coreea de Nord, în partea de nord-est a peninsulei coreene, în apropiere de graniţa cu China, a anunţat marţi presa de stat KCNA.



Kim a declarat că hotelurile sunt "o dovadă clară a statutului ascendent al poporului nostru şi a potenţialului de dezvoltare al ţării noastre", potrivit KCNA.



Aceste hoteluri din Samjiyon, o destinaţie turistică importantă în apropierea Muntelui Paektu şi locul de naştere al poporului coreean conform culturii populare, prezintă "o frumuseţe arhitecturală specială" care subliniază "măreţia naturii", a scris KCNA.



Liderul nord-coreean şi fiica sa, a cărui vârstă şi nume nu au fost dezvăluite oficial, dar despre care se crede că ar avea în jur de 12 ani şi s-ar numi Kim Ju-ae, au fost fotografiaţi inspectând facilităţile sâmbăta trecută.



Kim a testat personal calitatea saltelelor la unul dintre hoteluri, conform imaginilor.



Agenţia nord-coreeană de ştiri nu a dezvăluit preţul sejurului într-una dintre ţările cu cel mai mic PIB real pe cap de locuitor din lume, de numai 600 de dolari, conform estimărilor guvernului american.



Fiica preşedintelui apare rar la evenimente civile, fiind văzută de obicei la evenimente militare, cum ar fi parade sau teste cu rachete. Totuşi, Ju-ae a reapărut acum o săptămână alături de tatăl ei la o ceremonie de inaugurare a unui nou complex industrial şi comercial la periferia Phenianului.



În septembrie, tânăra a călătorit cu Kim la Beijing pentru a participa la parada militară chineză care a marcat aniversarea a 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, stârnind speculaţii cu privire la posibilul ei rol de moştenitoare a regimului, deşi serviciile secrete sud-coreene nu exclud alte posibilităţi.



Seulul consideră că Kim şi soţia sa au avut trei copii în jurul anilor 2010, 2013 şi 2017.



Mass-media nord-coreeană publică rareori informaţii despre rudele apropiate ale dinastiei Kim, care conduce ţara cu mână de fier din anii 1940, dar situaţia s-a schimbat de când Kim Jong-un a ajuns la putere, şi mai ales odată cu expunerea tot mai mare a femeilor din familie.