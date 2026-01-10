Un vânător de comori a falsificat o „broșă romană” pe care a cumpărat-o de pe eBay

3 minute de citit Publicat la 07:00 10 Ian 2026 Modificat la 07:00 10 Ian 2026

„Fibula romană” era de fapt un obiect cumpărat de pe eBay FOTO: Poliția Lincolnshire

Un director de pompe funebre, care este și vânător de comori în timpul liber, „a înșelat mii” de oameni atunci când a mințit spunând că a găsit cu detectorul de metale o fibulă romană veche de 1.800 de ani.

Jason Price a susținut că a scos la suprafață figurina reprezentând un cal dintr-un câmp din apropiere de Leasingham, Lincolnshire, Marea Britanie, în 2019, și a fost plătit cu 5.000 de lire sterline pentru ca aceasta să fie expusă într-un muzeu.

În realitate însă, Price „a ales să exploateze bogatul patrimoniu al comitatului Lincolnshire” plantând fibula, pe care o cumpărase online, a declarat Will Mason, șeful departamentului de cultură din cadrul Consiliului Comitatului Lincolnshire, citat de BBC.

Price, în vârstă de 54 de ani, din Purcell Close, Grantham, a fost condamnat anterior la o pedeapsă de 12 luni de închisoare cu suspendare de către Tribunalul Coroanei din Lincoln, după ce a recunoscut patru capete de acuzare pentru fraudă prin declarații false.

Price, care servise anterior în Marina Regală, a afirmat inițial că a găsit fibula din aliaj de cupru la o adâncime de 20 cm sub pământ, în timpul unui eveniment caritabil intitulat Detecting for Veterans (Detectare pentru veterani).

Obiectul, cunoscut sub numele de Fibula cu cal din Leasingham, a fost considerat o descoperire semnificativă. A fost expus la Muzeul The Collection din Lincoln și a apărut, de asemenea, într-o emisiune de televiziune de pe Channel 4 intitulată Great British History Hunters.

Primele îndoieli au apărut în februarie 2023, după ce Price i-a prezentat alte obiecte „romane” Lisei Brundle, ofițer de legătură pentru descoperiri arheologice în cadrul consiliului.

După acest moment, „fibula romană” a fost trimisă la Historic England pentru expertiză, care a confirmat că aceasta nu data dinainte de secolul al XVI-lea.

Poliția din Lincolnshire a declarat că Price o cumpărase, de fapt, de pe eBay.

Mason a spus că Price i-a „indus în eroare în mod conștient” pe specialiștii care autentificaseră inițial fibula. „De asemenea, i-a înșelat pe miile de vizitatori care au fost, pe bună dreptate, fascinați de fibula cu cal din Leasingham după descoperirea sa”, a adăugat el.

Tribunalul Coroanei din Lincoln a aflat că autoritățile au început să suspecteze că unele dintre cele 188 de obiecte prezentate de Price fuseseră „plantate” – termen folosit în comunitatea detectoriștilor pentru obiecte introduse intenționat în sol.

Printre alte obiecte pe care Price a susținut că le-a găsit se numărau o fibulă romană de genunchi, o altă figurină reprezentând un cal, un topor și un tezaur de monede romane.

Când Brundle a cerut să viziteze locul unde fuseseră găsite monedele, Price i-a spus că zona era închisă.

Poliția a percheziționat locuința lui în luna mai a anului trecut și a găsit o copie a unei fibule în formă de cal.

A recunoscut că s-a lăsat dus de val

În timpul audierii de către poliție, Price a negat inițial faptele, dar ulterior a recunoscut că a cumpărat online Fibula cu cal din Leasingham și că s-a lăsat dus de val cu povestea.

Instanța a auzit că acesta părea motivat de dorința ca autoritățile locale să efectueze săpături arheologice într-un sit din Long Bennington.

Cele patru capete de acuzare pentru fraudă prin declarații false se refereau la patru cereri depuse către ofițerul pentru descoperiri între septembrie 2019 și august 2023.

Într-o declarație privind impactul, citită în instanță, Brundle a descris modul în care această „trădare” i-a zdruncinat încrederea în autenticitatea descoperirilor și a deturnat timp și resurse de la arheologia autentică.

Damian Sabino, avocatul apărării, a declarat că Price a restituit suma de 5.000 de lire sterline și a susținut că acesta este un om cu un caracter ireproșabil, care „și-a servit țara” și conducea o afacere locală respectată.

„Prin intermediul meu, dorește să își ceară scuze întregii comunități”, a adăugat Sabino. „Nu mai este implicat în acel hobby”.

La pronunțarea sentinței, judecătorul a remarcat că descoperirea fibulei fusese inițial tratată ca fiind una importantă. „Existau foarte puține paralele documentate ale acestei descoperiri în întreaga țară”, a spus el.

„A fost o chestiune foarte gravă”, care justifica o pedeapsă cu închisoarea, dar a considerat că Price este potrivit pentru reabilitare și este puțin probabil să recidiveze.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea cu suspendare pentru doi ani, Price a primit și 10 zile de activități de reabilitare și 150 de ore de muncă neremunerată. De asemenea, i s-a cerut să plătească 1.000 de lire sterline cheltuieli de judecată și 3.250 de lire sterline despăgubiri către consiliul comitatului.

Mason a declarat că fraudele de acest tip sunt „rare”, datorită „examinărilor riguroase” efectuate asupra obiectelor.