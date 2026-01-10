Un român, atacat de propriul câine pitbull. Soția a fost nevoită să-l ucidă pentru a-i salva viața

<1 minut de citit Publicat la 08:00 10 Ian 2026 Modificat la 08:11 10 Ian 2026

Bărbatul a fost agresat de câine chiar în locuința sa. Foto: Getty Images

Un cetățean român a fost grav rănit după ce a fost atacat de propriul câine pitbull, în noaptea de marți spre miercuri, în localitatea Capena, din provincia Roma. Soția bărbatului a intervenit pentru a-l salva și a ucis animalul cu un cuțit de bucătărie, scrie romatoday.it.

Potrivit primelor informații furnizate de carabinieri, bărbatul a fost agresat de câine chiar în locuința sa. În timpul atacului, acesta nu a reușit să se elibereze singur din mușcătura animalului, fiind salvat doar de intervenția rapidă a soției sale.

Femeia a luat un cuțit de bucătărie și a lovit câinele de mai multe ori, reușind să-l omoare și să pună capăt atacului.

Bărbatul, rănit grav, a fost transportat de urgență cu ambulanța la spitalul Sant’Andrea din Roma, în cod roșu. Medicii spun însă că viața sa nu este în pericol.

La fața locului au intervenit carabinierii de la stația din Fiano Romano, alertați prin numărul de urgență 112. Aceștia au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Cuțitul folosit de femeie a fost ridicat ca probă, iar cadavrul câinelui a fost preluat de reprezentanții ASL Roma 4 pentru verificări.