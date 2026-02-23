Ce a primit, de fapt, un bărbat care a comandat un laptop de 460 de lei de pe Temu

Un bărbat a comandat un laptop de 460 de lei de pe Temu și a avut o surpriză când a dechis coletul Foto: Getty Images

Temu a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai populare platforme de tip marketplace. Funcționează pe un model similar cu Amazon, eBay, AliExpress, Shein sau Trendyol, reunind comercianți terți care își vând produsele direct către clienți.

Platforma s-a impus rapid în Europa, inclusiv România ori Cehia, în special datorită prețurilor extrem de mici și gamei variate de produse, de la haine și cosmetice până la electronice și instrumente muzicale. Totuși, în spatele ofertelor tentante se ascund uneori riscuri considerabile, mai ales în cazul produselor mai scumpe, precum electronicele. Cumpărăturile aparent avantajoase se pot transforma rapid într-o dezamăgire costisitoare.

„Am vrut un laptop ieftin. Era, de fapt, o tabletă”

Un bărbat din Cehia care a dorit să își păstreze anonimatul a povestit pentru o publicație locală că intenționa să cumpere un notebook accesibil, pe care să-l ia cu el zilnic la serviciu. După ce a dat o căutare cu „laptop ieftin”, a găsit zeci de oferte sub 4.000 de coroane, adică 800 de lei.

„La prima vedere păreau laptopuri obișnuite. În realitate, majoritatea erau tablete cu tastatură și mouse, fără sistem de operare Windows. Aspectul era înșelător. A fost la un pas să comand”, a explicat acesta.

Situația nu este singulară. Mai mulți clienți reclamă că produsele primite nu corespund descrierii sau imaginilor afișate. Un exemplu este modelul „Teclast P33 tablet 2 în 1 cu tastatură și mouse”, listat la aproximativ 2.310 coroane (460 de lei). Un client din Spania a scris într-o recenzie că a primit doar tableta, fără accesoriile pentru care plătise, susținând că pachetul inițial s-ar fi pierdut.

Avertismente din partea experților

Practicile comerciale de pe platformă au fost analizate și de portalul ceh de recenzii arecenze.cz. Potrivit redactorilor, una dintre tehnicile frecvent întâlnite este utilizarea unor imagini de prezentare înșelătoare.

„În fotografiile de previzualizare apar mai multe produse, dar prețul afișat este pentru o singură bucată. În alte cazuri, imaginea arată un model superior, mai scump, în timp ce prețul indicat aparține variantei mai ieftine”, a explicat Lucie Sobotová.

Astfel de practici pot crea confuzie și pot induce în eroare cumpărătorii care nu verifică atent descrierea completă a produsului.

Controverse legate de aplicația mobilă

Problemele nu se opresc însă la modul de prezentare a produselor. Portalul de tehnologie Lupa a relatat anterior despre riscuri potențiale asociate aplicației Temu.

Articolul cita o analiză realizată de Grizzly Research, care a catalogat aplicația drept un posibil spyware sofisticat, capabil să colecteze date sensibile ale utilizatorilor. Potrivit analizei, anumite funcții ascunse din codul sursă ar permite accesul la informații personale.

Subiectul a atras atenția și autorității cehe pentru securitate cibernetică, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Reprezentanții Temu au respins acuzațiile, calificându-le drept nefondate.

Preț mic, risc mare?

Numeroasele recenzii disponibile online arată că experiențele utilizatorilor sunt împărțite. În timp ce unii clienți se declară mulțumiți, alții avertizează asupra discrepanțelor dintre așteptări și realitate.

Mesajul specialiștilor este clar: atunci când cumpărați de pe platforme de tip marketplace, în special produse electronice la prețuri neobișnuit de mici, prudența suplimentară nu este opțională, ci este esențială.