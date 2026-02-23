Florin Manole, replică pentru Fritz în scandalul pachetului anti-sărăcie: "Nu e aur să mai pui 100 de lei pentru copii, e bun-simţ"

Ministrul Muncii, Florin Manole. Foto: Captură Antena 3 CNN

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, luni, în direct, la Antena 3 CNN, că pachetul de solidaritate pe care îl propune PSD "este o parte din răspunsul necesar şi cerut de societate la impactul inflaţiei în bugetul familiilor". După ce liderul USR, Dominic Fritz, a afirmat că "nu putem să inventăm bani, nu avem un măgar care ne face aur", Manole a replicat că "nu e aur să mai pui 100 de lei pentru copil, e bun-simţ. Metafora asta e cel puţin nepotrivită. Dar întreb şi eu: de unde, domnilor, bani pentru ajutor de stat pentru companii?".

"(n.r. - a semnat Ilie Bolojan acest pachet?) Încă nu suntem în acest punct, actul normativ a fost făcut, îl vom pune pe traseul administrativ.

Acest pachet este o parte din răspunsul necesar şi cerut de societate la impacul inflaţiei în bugetul familiilor. Nu ne propunem să combatem sărăcia, din păcate, e prea puţin. Este doar o compensare pentru cele mai afectate familii. Vorbim despre sume insuficiente.

Oricine dintre politicieni care poate să pună că aşa ceva este pomană abdică de la rolul principal de umanitate. Nu ne putem închipui că o mamă singură cu 4 copii poate să se descurce doar cu aceşti 700 lei. Propunem o atentuare.

Nu e aur să mai pui 100 de lei pentru copil, e bun-simţ. Este insuficient, dar nu putem să stăm nepăsători. Dar întreb şi eu: de unde, domnilor, bani pentru ajutor de stat pentru companii?

Ăsta nu este aur, e un mod de a sprijini cele mai nevoiaşe familii. Metafora asta e cel puţin nepotrivită. Totul este să facem împreună. E nevoie să sprijinim economia, dar, când e vorba de săracii acestei ţări, toată lumea devine prudentă şi dură.

Ca membru al PSD, sunt mândru că am crescut pensiile de câte ori am putut. Sunt în continuare mulţi pensionari care câştigă puţin pentru traiul de zi cu zi.

Eu cred că trebuie să avem grijă şi de economie, şi de oamenii cei mai afectaţi. Să ne uităm pe execuţia bugetară, de unde îşi adună statul banii. Vedem o creştere a colectării la TVA de aproape 13 miliarde de lei. Aşa cum ai crescut TVA-ul şi ai luat bani de la cei mai nevoiaşi dintre români, putem atenua efectul inflaţiei pentru cei mai nevoiaşi.

Avem în spate o serie de măsuri care au afectat puterea de cumpărare a cetăţenilor. Câţi ne-am opus la creşterea TVA-ului, apropo?", a întrebat retoric Manole.

El a adăugat că nu e rolul lui să spună când trebuie să plece Ilie Bolojan:

"Eu prefer să avem pe masă un pachet de solidaritate trecut. Dacă nu-l avem pe masă trecut, ce altceva va fi pe masă, nu ştiu... A spus-o de mai multe ori domnul Grindeanu. Nu e rolul meu să spun când trebuie să plece sau nu premierul. PSD s-a exprimat, e neapărat nevoie pentru societate de acest pachet de solidaritate.

Cine se opune, fără să vină cu altă măsură, nu face decât să sprijine baza socială care sprijină extremismul de dreapta în România".

Vor pleca şefi din Ministerul Muncii

De asemenea, Florin Manole a dezvăluit că va urma o reformă şi la ministrul pe care îl conduce:

"În mai puţin de 3 săptămâni o să ieşim în transparenţă cu un act normativ de reorganizare de sus până jos a tuturor subordonatelor Ministerului Muncii şi va fi inclusiv o reduce de posturi de şef".