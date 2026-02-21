Fritz: USR nu va fi de acord să plătească următoarea generaţie pentru cadourile PSD-ului. Anul acesta nu este posibil

Frtiz acuză PSD că nu a venit cu sursele de finanțare pentru măsurile din pachetul de solidaritate. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Liderul USR, Dominic Fritz, a atacat, într-un interviu difuzat sâmbătă, la Antena 3 CNN, pachetul de solidaritate al PSD, despre care social-democrații au spus că "nu e negociabil", acuzându-i pe aceștia din urmă că nu au indicat de unde ar urma Guvernul să ia banii pentru ajutoarele destinate persoanelor cu venituri mici.

Gina Vacariu, realizator Antena 3 CNN: "Ajutoarele acelea on-off (acordate o singură dată, n.r.) pe care le promite PSD - și le dă ca și cum ar fi deja negociate cu Bolojan și Bolojan și a dat undă verde - rămân în buget? Anume până într-o mie de lei pentru pensiile mici, în două tranșe, câte 500 de lei...."

Dominic Fritz, președinte USR: "Nu cred că este închisă încă această discuție. Bineînțeles că fiecare are idei despre cum să putem să cheltuim bani, inclusiv idei bune, dar PSD trebuie să explice de unde să luăm acești bani. Unde USR nu va fi de acord este să spunem 'trecem în caiet' și să plătească următoarea generație pentru cadourile PSD-ului. Anul acesta asta nu este posibil."

Gina Vacariu: "Deci, (cei de la PSD) n-au venit cu banii, au venit doar cu varianta asta..."

Dominic Fritz: "Eu n-am văzut. Deci, n-au venit în coaliţie. Poate au fost în alte încăperi. Cu mine la masă nu am văzut aceste cifre: cum să finanţăm, de fapt, toate aceste 'cadouri', care poate sunt legitime.

Dar, încă odată, nu putem să inventăm bani, nu avem un măgar care ne face aur.

Şi tocmai de aceea, linia roşie pentru noi este 'fără datorii noi în plus faţă de ce avem'. Nu putem să creştem acest deficit, nu putem să creştem aceste datorii şi să pasăm la copiii noştri nota de plată ca să finanţăm cheful de azi".

Acesta a arătat de asemenea că, din informaţiile pe care le are, pensiile şi salariile în sectorul public nu vor creşte, ci vor rămâne la valoarea actuală în acest an.