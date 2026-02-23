Rob Jetten a devenit cel mai tânăr prim-ministru din istoria Țărilor de Jos

2 minute de citit Publicat la 16:40 23 Feb 2026 Modificat la 16:49 23 Feb 2026

În vârstă de 38 de ani, Rob Jetten a devenit cel mai tânăr prim-ministru din Țările de Jos FOTO: Getty Images

Rob Jetten a devenit cel mai tânăr prim-ministru din Țările de Jos, în același timp și primul gay declarat deschis ajuns în această funcție, după ce guvernul său minoritar a depus jurământul.

În vârstă de 38 de ani, el a revendicat victoria la alegerile generale din octombrie, partidul său, Democrats 66 (D66), învingându-l la limită pe populistul anti-islam Geert Wilders, într-un scrutin extrem de strâns, potrivit BBC.

Jetten a format un guvern minoritar de centru-dreapta împreună cu People's Party for Freedom and Democracy (VVD) și Christian Democratic Alliance (CDA).

Este un cabinet minoritar, ceea ce înseamnă că fiecare reformă majoră din acordul de coaliție, de la un plus de 19 miliarde de euro pentru apărare până la reduceri dureroase în sănătate și beneficii sociale, va trebui negociată vot cu vot în ambele camere ale parlamentului olandez.

Coaliția își propune, de asemenea, reducerea numărului de solicitanți de azil, refugiații urmând să depună cererile în afara Europei, nu după sosire.

Migrația pentru azil a fost o problemă deosebit de sensibilă în politica olandeză, contribuind la căderea ultimelor două guverne de coaliție ale țării.

D66 va avea șapte miniștri, VVD șase, iar CDA cinci, fiecare partid urmând să desemneze și câte trei secretari de stat.

Jetten a depus oficial jurământul în fața regelui Willem-Alexander la Huis ten Bosch Palace, la The Hague, luni.

Postând un selfie înaintea ceremoniei de învestire, Jetten a scris pe X: „Mândru să facem acest lucru împreună. Într-o nouă etapă, cu o mare responsabilitate și, mai presus de toate, cu o promisiune comună de a lucra pentru toți cei din Țările de Jos.

Fără a insista asupra a ceea ce nu merge bine, ci construind pe ceea ce poate fi îmbunătățit. Acest lucru necesită curaj și colaborare”.

Elegant, zâmbitor și răbdător, Jetten a petrecut ani de zile încercând să scape de porecla „Robot Jetten”, câștigată din cauza aparițiilor sale rigide la televiziune.

Transformarea a fost evidentă în noaptea alegerilor. Într-o sală de concerte plină și sufocantă din Leiden (între Amsterdam și Haga), el părea complet în largul său, încrezător și bine pregătit, în timp ce tinerii susținători aclamau în jurul său.

Pentru mulți dintre cei prezenți în acea seară, liderul D66 era exact ceea ce Wilders nu era: tânăr, optimist, pro-UE și liberal din punct de vedere social - o figură nouă, pusă în contrast cu competitorul mai în vârstă.

Stând alături de rege pe un covor roșu ce cobora pe treptele palatului, luni, Jetten a avut aparența unui premier bine șlefuit.

După confirmarea sa ca prim-ministru, el a postat fotografia oficială pe Instagram, cu o descriere scurtă: „Să ne apucăm de treabă”.

Wilders, care și-a retras sprijinul din propria coaliție de dreapta în iunie, a declarat că se va opune oricărei inițiative a guvernului Jetten, în timp ce alte partide și-au exprimat îngrijorarea față de planurile prezentate până acum.