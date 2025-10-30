Cine este Rob Jetten, pro-europeanul „de vis” pentru UE, care l-a învins pe Geert Wilders în alegerile din Olanda

Rob Jetten este liderul partidului D66 și un pro-european convins. Foto: Getty Images

Alegerile parlamentare din Olanda de noaptea trecută reprezintă una dintre cele mai mari victorii ale centriștilor și pro-europenilor în fața extremei drepte, din ultima perioadă, scrie Politico, joi. În acest moment, favorit să devină prim-ministru al guvernului țării este Rob Jetten, un politician centrist și pro-european care este caracterizat de publicație drept „un vis” al UE.

Geert Wilders, politicianul de extremă dreapta care a vorbit inclusiv de ieșirea din Uniunea Europeană a Olandei după ce a câștigat o pluralitate a voturilor la alegerile din 2023, și-a pierdut aproape o treime dintre votanți după 11 luni haotice la guvernare.

Partidul pe care îl conduce, PVV, a provocat aceste alegeri anticipate după ce s-a retras de la guvernare. Atunci, Wilders s-a plâns că politicile anti-imigrație ale guvernului nu sunt suficient de radicale.

În același timp, Rob Jetten, un pro-european convins, a crescut puternic în sondaje în ultimele zile ale campaniei și are cele mai mari șanse să obțină funcția de prim-ministru în viitorul guvern.

La doar 38 de ani, Jetten ar urma să devină cel mai tânăr șef de guvern din istoria postbelică a Țărilor de Jos și primul candidat gay care obține funcția.

„Mulți din cei care se află în bula de la Bruxelles vor saluta ascensiunea unui partid mainstream pro-guvernare și orientate pe reforme”, a declarat un diplomat european sub protecția anonimatului.

„Olandezii chiar pot să contribuie cu multe lucruri la Uniunea Europeană”.

Dar chiar și în condițiile în care europenii respiră ușurați că turbulenta eră Wilders s-a încheiat, cei care populează centrul politic european – oficialii, diplomații și miniștrii care conduc UE ar trebui să sărbătorească prea mult.

Dacă anii trecuți sunt un indiciu, forma finală a viitorului guvern și planurile sale de politici publice nu vor deveni clare vreme de luni de zile.

„Este esențial pentru cooperarea europeană ca noul guvern să fie stabil și să ia decizii îndrăznețe, având în vedere provocările geopolitice actuale cu care se confruntă Europa”, a spus același diplomat citat anterior.

Chiar și când noua coaliție își va începe activitatea, aceste alegeri ar trebui să-i îngrijoreze pe liberalii europeni la fel de mult cât îi bucură.

O victorie-surpriză

Partidul D66 al lui Rob Jetten nu a mai avut nicicând un rezultat atât de bun. Dacă va reuși să devină prim-ministru, el va fi primul politician al acestui partid care accede la șefia guvernului olandez.

Într-o declarație recentă pentru Politico, el spunea că-și dorește să mute Olanda mai aproape de Uniunea Europeană.

Noaptea trecută, oficialii UE au salutat posibilitatea ca olandezii și diplomații lor foarte respectați să revină la locul lor istoric din centrul afacerilor Uniunii Europene, după doi ani de zile în care țara a tot pierdut influență, ca urmare a guvernului format în jurul lui Wilders.

În același timp, dificultatea pe care premierul Dick Schoof a avut-o în a menține traiectoria lui Mark Rutte un „star“ al UE, în prezent secretarul general al NATO, părea evidentă încă de la început. Clivajele interne i-au făcut munca și mai dificilă.

Totuși, spiritul pro-european a crescut din nou în Olanda și din cauza abordări lui Wilders, care a încercat cât de mult a putut să saboteze relațiile cu UE.

Jetten are o poziție radical diferită, în fapt, scrie Politico, el este un premier „de vis” pentru pro-europeni și pentru susținătorii federalismului european.

„Vreau să mă asigur că nu mai răspundem «nu» implicit la orice întrebare europeană și că vom începe să spunem mai mult «da» împreună. Nu pot să accentuez suficient cât de gravă e situația Europei dacă nu ne integrăm și mai mult”, a spus Jetten înainte de alegeri.

„Olandezii vor rămâne olandezi”

Oficialii UE se așteaptă ca viitoarea administrație olandeză să rămână în parametrii clasici ai tipului clasic de guvernare de la Haga – o politică fiscală conservatoare, măsuri anti-imigrație și susținerea comerțului și competitivității europene, pe lângă sprijinul pentru Ucraina și voința pentru o apărare europeană mai robustă.

O zonă unde lucrurile s-ar putea complica este cea a politicilor climatice – Jetten este angajat la acțiuni pentru ameliorarea crizei climatice, dar ar putea să ajungă să facă un acord politic cu partidul GreenLeft-Labor, condus în aceste alegeri de fostul Frans Timmermans, fost vicepreședinte al Comisiei.

Discuția cheie va fi despre cum poate fi echilibrată dorința de creștere economică cu acțiuni consistente și reale pentru mediu.

Ursula von der Leyen, de exemplu, a început să mai reducă din propriile măsuri ecologiste, pe fondul plângerilor din partea partenerilor de centru-dreapta că ele sunt prea scumpe pentru consumatori și companii. Ea își dorește, totuși, să obțină sprijinul pentru noi ținte de tăiere a emisiilor până în 2040.

Totuși, întrebările sunt mult mai practice când vine vorba de viitorul guvern de la Haga – va fii viitorul guvern olandez mai stabil decât precedentul? Cât va dura formarea coaliției. Între alegerile trecute și data formării guvernului au fost șapte luni.

„Este un rezultat istoric pentru că am arătat nu doar Olandei, dar și lumii, că e posibil să-i învingem pe populiști și mișcările de extremă dreapta. Sunt nerăbdător să cooperez cu alte partide și să formăm o coaliție ambițioasă cât mai rapid”, a spus Jetten.

Volatilitatea votului

Pe lângă veștile bune de la Amsterdam – un triumf al pro-europenismului și un eșec al extremei drepte – există și niște tendințe îngrijorătoare.

În primul rând, e vorba de volatilitatea foarte mare a rezultatului. Pare că majoritatea votanților s-au hotărât cu cine să voteze în ultima clipă.

Wilders a trecut de la a câștiga votul popular și de la a obține 37 de mandate din 150, la a obține doar 26 de această dată.

Partidul D66 al lui Jetten, între timp, a plecat de la nouă mandate și a ajuns la 26.

Un partid de centru-dreapta, Apelul Creștin Democrat, a plecat de la cinci mandate în 2023 și a câștigat 18 în aceste alegeri.

Aceste schimbări radicale în comportamentul electoral al olandezilor în doar doi ani arată că orice se poate întâmpla la următoarele alegeri.

Majoritatea partidelor spun, de această dată, însă, că nu mai au nicio intenție să-l coopteze pe Wilders într-o altă coaliție.

Politicianul extremist spune, totuși, că nu pleacă din politică și că e „departe de a fi terminat”.

„Nu scăpați de mine până nu ajung la 80 de ani”, le-a spus el susținătorilor lui. În fapt, Wilders ar putea să se „bucure” de această perioadă de respiro în opoziție pentru a-și accentua campaniile inflamatorii anti-UE.