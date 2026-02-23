Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește

Adriana Bahmuţeanu, acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în saloane de masaj erotic. Sursa foto: Antena 3 CNN

"Aici era o activitate legată de trafic de persoane, prostituţie. Intrau foarte mulţi clienţi, atât români, cât şi străini. De multe ori, ieşeau altercaţii, scandaluri, venea Poliţia în miez de noapte", a declarat, în direct, la Antena 3 CNN, Adriana Bahmuţeanu, care locuieşte lângă un astfel de salon de masaj erotic. Văduva lui Gabriel Cotabiță și alte șapte persoane au fost reținute într-un dosar de proxenetism, după ce polițiștii au descins la două saloane de masaj din București, în care se practica prostituția.

"Aici era o activitate legată de trafic de persoane, prostituţie. Intrau foarte mulţi clienţi, atât români, cât şi străini. De multe ori, ieşeau altercaţii, scandaluri, venea Poliţia în miez de noapte... Fetele ieşeau uneori în stradă, chiar traversau la barul de sub apartamentul meu, unde se organizau petreceri şi probabil erau invitate să anime distracţia. Chiar în noaptea în care a descins Poliţia, vecina mea a filmat cum una din aceste domnişoare era dusă la bar, unde se întâmpla o petrecere în pijamale.

Practic, aici era o activitate de trafic de persoane şi de prostituţie. Din punctul meu de vedere, ar trebui legalizată prostituţia, pentru că acest stabiliment funcţionează de 7-8 ani de zile, ca şi bordel. Ştiau şi echipajele de Poliţie care veneau în miez de noapte şi opreau aceste scandaluri. Nimeni n-a făcut nimic, probabil aveau o acoperire de la cineva sus-pus", a afirmat Adriana Bahmuţeanu.

Ea crede că prostituţia ar trebui legalizată.

"Ar trebui reglementată povestea asta, pentru că în seara aia s-au găsit încasări de 8-9.000 de euro. Dacă ar fi legalizată prostituţia, e cea mai veche meserie din lume, ar fi nişte încasări substanţiale la bugetul de stat. Lucrătorii ar beneficia de o carte de muncă, de pensie liniştită şi de asigurări medicale", a mai declarat Adriana Bahmuţeanu, la Antena 3 CNN.

Văduva lui Cotabiță şi lidera reţelei, în arest la domiciliu

Lidera rețelei ar fi o femeie în vârstă de 80 de ani, care nu a fost reținută. Văduva lui Cotabiță și femeia octogenară implicate în dosarul de proxenetism au primit arest la domiciliu. Bărbații reținuți în același dosar au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Reamintim că polițiștii au descins, sâmbătă, la două saloane de masaj erotic din Capitală, care ar fi paravane pentru practicarea prostituției.