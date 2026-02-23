Scandal la Tribunalul unde e judecat Călin Georgescu. Susținătorii lui au forțat intrarea și au început să se certe cu jandarmii

Foto: Captură Antena 3 CNN

Este scandal la Tribunalul unde are loc procesul privind posibila lovitură de stat plănuită de fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale, Călin Georescu, și mercenarul Horațiu Potra. Susținătorii lui Georgescu au forțat intrarea în Tribunal, au început să se certe cu jandarmii și să scandeze „Călin nevinovat”.

Călin Georgescu şi Horaţiu Potra sunt, luni, în sala de judecată şi asteptă decizia magistraţilor privind începerea procesului în dosarul tentativei la lovitură de stat. Fostul candidat la prezidenţiale şi şeful mercenarilor au contestat probele strânse de anchetatori. Cele mai multe dintre ele provin din casa lui Potra, fiind vorba despre seifuri cu bani ascunse sub podele, arme şi grenade.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, în timpul procesului. A fost chemată o ambulanță.

Potra și fostul candidat la prezidențiale sunt trimiși în judecată în legătură cu planul de destabilizare pus la cale la o fermă de cai din județul Ilfov atunci când, acuză procurorii, ar fi pus la cale strategia protestelor violente ce urmau să aibă loc în București, după anularea alegerilor, plan dejucat de polițiști prin oprirea „locotenenților” lui Potra pe drum, atunci când aveau în mașini arme albe.

După ședința de azi ar trebui să se dea o decizie privind începerea judecării pe fond a acestui proces.

Potra a contestat până cum toate probele procurorilor, în special cum s-au făcut percheziții în locuința lui. El reclamă că nu au fost respectate procedurile și contestă numirea unui martor independent care a participat la percheziții.