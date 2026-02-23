Ce nu e bine să mâncăm în Postul Paştelui. Specialist: "Sunt pline de stabilizatori"

Produsele pe care românii trebuie să le evite în Postul Paştelui. foto: Getty Images.com

Alexandru Cîrîc, director Institutul de Cercetări Alimentare, a intervenit, luni, la Antena 3 CNN, şi a avertizat că românii care ţin post ar trebui să evite produsele alimentare ultraprocesate. "Trebuie să consumăm produsele naturale, aşa cum s-a mâncat de-a lungul timpului în post. Consumăm produsele vegetale, consumăm salate, fasole, mazăre - uscate sau sub formă de conserve", a recomandat Cîrîc



"Trebuie să avem în vedere că multe dintre produsele alimentare cu care ne-am obiţnuit în post sunt, de fapt, ultraprocesate, sunt pline de stabilizatori. Noi renunţăm la produsele din carne şi ne ducem către pateul vegetal. Renunţăm la lactate şi ne ducem către simulatele din lapte. Acea brânză vegetală. Toate acestea sunt produse care au gust, aspect de produse de dulce, dar, pentru acest gust, sunt foarte procesate.

Să nu consumăm înlocuitorii de brânză, de asemenea nici pateurile vegetale nu sunt recomandate. Gustul e rezultat prin ultraprocesare sau prin aditivi chimici", a afirmat Alexandru Cîrîc, director Institutul de Cercetări Alimentare.

Şi DSP a tras un semnal de alarmă

Postul nu înseamnă o cură cu pâine şi zacuscă şi este recomandat cu moderaţie în cazul copiilor, echilibrul alimentar fiind esenţial mai ales în această perioadă, atrag atenția reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Sibiu.

„Postul trebuie să fie un dar de vindecare pentru trup şi suflet, nu o pedeapsă autoimpusă. Tocmai de aceea el este recomandat cu moderaţie în cazul copiilor, unde necesarul alimentar trebuie să fie extrem de variat pentru a asigura creşterea, dar şi în cazul persoanelor care suferă de afecţiuni medicale cronice şi unde echilibrul alimentar este esenţial.

Atunci când postim este vital să ne ascultăm corpul şi să înţelegem că, dacă în această perioadă, în loc să ne simţim mai vioi, mai uşori, ne simţim mai obosiţi, cu stări de ameţeală sau slăbiciune extremă, e cazul să reevaluăm meniurile şi să oferim organismului nutrienţii necesari, astfel încât să ne bucurăm de beneficiile resetului alimentar fără a ajunge pe patul de spital”, a declarat luni, conform unei postări pe pagina de Facebook a instituţiei, şefa Compartimentului de Evaluarea şi Promovarea Sănătăţii din cadrul DSP Sibiu, dr. Simona Berariu.