Familie de români, arestată în Spania, după ce și-a ucis vecinul care se plângea de zgomot

Vicenta i-a surprins pe ucigaș și pe tatăl acestuia în timp ce îi înjunghiau băiatul. FOTO: Hepta

Membrii unei familii de români au fost arestați în Spania după ce un vecin care se plângea de zgomot a fost ucis. Potrivit presei spaniole, este vorba despre un bărbat de 35 de ani și părinții săi, în vârstă de 65 și 58 de ani. Presa din Spania precizează, citând surse din cadrul poliției, că incidentul ar fi fost precedat de o ceartă legată de zgomotul din locuința românilor.

Într-un video difuzat de publicațiile locale se vede o dispută aprinsă între familia de români și victimă, cu puțin timp înainte de incidentul mortal.

Mama victimei, o femeie de 88 de ani, a povestit pentru Las Provincias, cum s-a petrecut incidentul tragic. Țipetele sale i-au alertat pe locuitorii din localitatea spaniole Benimàmet. „L-au omorât, l-au omorât”, a plâns Vicenta G. în timp ce asista la scena oribilă. Fiul ei zăcea la pământ, înjunghiat în mod repetat de un vecin, în timp ce părinții agresorului țineau și băteau victima.

Scandalul a avut loc duminică la domiciliul presupusului criminal. Potrivit femeii în vârstă, martoră la atacul brutal, Juan Carlos CG, în vârstă de 59 de ani, a murit după ce a fost înjunghiat de mai multe ori și bătut cu o bâtă de baseball.

„Chemați poliția!”, a strigat femeia la scurt timp după ce a auzit țipetele fiului ei. Vicenta i-a surprins pe ucigaș și pe tatăl acestuia în timp ce îi înjunghiau băiatul. Ușa casei era întredeschisă. Atacatorul încă mânuia cuțitul, iar mama lui îl lovea și ea în cap cu o bâtă de baseball, potrivit relatării bătrânei.

Cum s-a întâmplat crima comisă de familia de români din Spania

Vicenta s-a repezit la apartamentul unde fiul ei tocmai fusese înjunghiat după ce i-a auzit țipetele. Trupul victimei zăcea într-o baltă de sânge în prag. Juan Carlos, care locuia cu mama sa în apartamentul de dedesubt, se certase cu vecinii săi: un bărbat român în vârstă de 35 de ani și părinții săi.

Bătrâna a urcat scările cu mare dificultate și i-a surprins pe atacatori la intrarea în clădire. După ce a chemat ajutorul, a așteptat înăuntru poliția. Cu câteva minute mai devreme, victima îl insultase pe unul dintre vecinii ei, un bărbat român, după ce se certase cu acesta din cauza zgomotului și a tulburărilor pe care le provoca zilnic.

Insultele au fost înregistrate de un vecin din clădire cu puțin timp înainte ca Juan Carlos să fie înjunghiat și bătut: „Ești idiot? Vino aici... Încerci să mă intimidezi acum. Ești dependent de droguri, un bețiv nenorocit, un nemernic”, a spus victima cu puțin timp înainte să moară.

O echipă din cadrul Poliției a efectuat o inspecție amănunțită a locuinței familiei de români, unde a avut loc înjunghierea în circumstanțe pe care anchetatorii încearcă să le elucideze. Ofițerii din cadrul Unității de Omucideri l-au arestat mai întâi pe autor, un bărbat în vârstă de 35 de ani, care purta haine pătate de sânge când a fost dus la secția de poliție.

La scurt timp după aceea, anchetatorii i-au arestat și pe părinții acestuia, după ce au inspectat locul crimei și au găsit două arme cu urme de sânge: un cuțit de bucătărie și o bâtă de baseball.

Conform mărturiei vârstnicei, toți cei trei membri ai familiei au participat la bătaia fatală. Victima avea răni prin înjunghiere și traumatisme craniene severe, provocate de loviturile cu o bâtă de baseball, care era acoperită de sânge atunci când un ofițer criminalist a ridicat-o.