"Nu ieșiți pe străzi!" Represaliile traficanților zguduie Mexicul, după uciderea lui El Mencho, șeful cartelului Jalisco New Generation

1 minut de citit Publicat la 16:48 23 Feb 2026 Modificat la 16:54 23 Feb 2026

Violențele traficanților zguduie Mexicul după uciderea lui El Mencho, șeful cartelului Jalisco New Generation. Foto: Getty Images

Uciderea de către armată a lui Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, liderul Cartelului Jalisco New Generation, a declanșat un val de violențe și blocaje rutiere în Mexic.

Represaliile prin care traficanții înțeleg să răzbune moartea șefului lor au început duminică în Jalisco, stat situat în vestul țării.

Aici, în orășelul Talapa, a avut loc operațiunea federală soldată cu moartea liderului de cartel.

Haosul provocat de narcotraficanți s-a extins în statele vecine și a continuat luni.

Corespondentul CNN în Mexic, Valeria Leon a relatat ultimele evoluții din țară pentru Antena 3 CNN.

Autoritățile din Jalisco au activat măsurile "cod roșu" și au consolidat desfășurarea Gărzii Naționale și a Armatei, anunțând suspendarea temporară a adunărilor, a transportului public și a cursurilor în școli.

Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a cerut cetățenilor să rămână "informați și calmi".

Președinta Mexicului: Azi, există mai multă pace în țară

"Cel mai important lucru în acest moment este să garantăm pacea și securitatea întregii populații, pentru tot Mexicul. Și asta facem. Astăzi, există mai multă pace și există un guvern, forțe armate, un cabinet de securitate și există multă coordonare", a declarat ea.

Autoritățile federale mexicane și americane au confirmat că eliminarea lui El Mencho a implicat schimb de informații și cooperare cu Statele Unite.

"El Mencho a fost o țintă prioritară pentru guvernele mexican și american, deoarece era unul dintre principalii traficanți de fentanil în țara noastră", a scris pe platforma X secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.