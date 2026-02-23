Primăria București mărește chiriile pentru locuințele convenabile, după 18 ani. Ce sume vor plăti chiriașii

Contractele ajunse la scadență vor putea fi prelungite pentru încă cinci ani, dacă chiriașii au achitat la zi toate obligațiile. sursa foto: Getty

Tariful de bază pentru închirierea locuințelor convenabile din Capitală ar urma să fie stabilit la 8 lei pe metru pătrat, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței de joi a Consiliului General al Municipiului București, relatează Agerpres.

Valoarea finală a chiriei va rezulta din aplicarea unui coeficient în funcție de zonă: 3,5 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2 pentru zona C și 1,5 pentru zona D.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunța recent că va înainta Consiliului General un proiect de actualizare a chiriilor pentru cele peste 4.000 de locuințe administrate de Administrația Fondului Imobiliar. În prezent, acestea au chirii cuprinse între 115 lei pe lună pentru o garsonieră și 171 de lei pentru un apartament cu trei camere.

Noul tarif de 8 lei/mp va fi aplicat pentru suprafața locuibilă, dar și pentru antreu, culoar, verandă, bucătărie, baie, debara, terase, pivnițe sau boxe. În cazul garajelor, tariful de bază propus este de 10 lei/mp.

Proiectul supus dezbaterii prevede și aprobarea unui contract-cadru pentru închirierea locuințelor convenabile aflate în administrarea entităților juridice care funcționează în baza hotărârilor CGMB.

Contractele ajunse la scadență vor putea fi prelungite pentru încă cinci ani, dacă chiriașii au achitat la zi toate obligațiile – chirie, întreținere și utilități – și să prezinte actul de identitate și dovada veniturilor.

Noile tarife vor fi aplicate inclusiv locuințelor sociale și celor de necesitate administrate de entitățile juridice înființate prin hotărâri ale CGMB, în limitele legii.

Rezilierea contractelor înainte de termen va interveni dacă locatarul nu achită chiria sau cheltuielile comune timp de trei luni consecutive, produce daune semnificative imobilului ori are un comportament care „face imposibilă convieţuirea” cu ceilalți locatari.

Potrivit primarului general, chiriile practicate de Administrația Fondului Imobiliar nu au mai fost modificate din 2007.

„Anul trecut, AFI/PMB a încasat din chirii cca. 50 de milioane de lei. În urma acestor actualizări, estimăm că AFI va încasa cca. 500 milioane de lei. Nu este deloc puţin! Voi promova acest proiect pe ordinea de zi”, a precizat Ciprian Ciucu, în urmă cu două săptămâni, într-o postare pe Facebook.

În prezent, o garsonieră de aproximativ 35 mp are o chirie de 115 lei. După aplicarea noilor tarife, aceasta ar ajunge la 980 de lei în zona A (centrală) și la 560 de lei în zona C.

Pentru un apartament cu două camere, de 56 mp, chiria actuală este de 147 de lei. Conform proiectului, aceasta ar urma să crească la 1.568 de lei în zona centrală și la 896 de lei în zona C. În cazul unui apartament cu trei camere, de 70 mp, chiria ar putea urca de la 171 de lei la 1.960 de lei în zona A și la 1.120 de lei în zona C.

Primăria Capitalei a precizat că prețul de bază ar urma să crească de la 0,85 lei/mp, cât este în prezent, la 8 lei/mp, sumă la care se aplică ulterior coeficientul de zonă.