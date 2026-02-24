Un agent imobiliar a folosit AI și a postat din greșeală un anunț pentru o locuință de închiriat cu un „demon” ieșind din oglinda băii

Poza cu demonul din baie, din anunțul imobiliar. Sursa foto: Internet Archive

Industria imobiliară a adoptat cu entuziasm inteligența artificială generativă. Agenții imobiliari folosesc acum pe scară largă noua tehnologie, editând fotografiile proprietăților până la a le face de nerecunoscut, aplicând uneori fațadelor și interioarelor un strat consistent de „vopsea” generată de AI. Descrierile locuințelor au devenit o înșiruire de cuvinte bombastice generate de ChatGPT, transformând o experiență deja frustrantă de căutare a unei case într-una cu adevărat exasperantă.

Au apărut deja anunțuri bizare cu locuințe exagerat „înfrumusețate”, cu elemente arhitecturale estompate, copaci plasați la întâmplare, mobilier rearanjat fără sens și obiecte deformate.

Însă un anunț pentru o proprietate din zona Washington, DC, a dus lucrurile la un alt nivel, potrivit Futurism. Cei care căutau o nouă locuință în capitala SUA au făcut o descoperire înfiorătoare în timp ce răsfoiau anunțurile: ceea ce poate fi descris doar ca o arătare din filme horror scoțându-și capul desfigurat din oglinda băii.

Cu alte cuvinte, genul de creatură de coșmar pe care doar un algoritm AI putea să o genereze — și pe care doar un agent imobiliar grăbit ar fi putut să nu o observe înainte de a publica anunțul pentru ca întreaga lume să o vadă.

Anunțul pentru proprietatea din Fort Totten, un cartier din nordul Washingtonului, DC, a fost între timp retras de pe Apartments.com. Alte versiuni ale aceluiași anunț există încă pe alte site-uri, precum Redfin, însă nu mai includ fotografia mutilată a ceea ce un utilizator Reddit a descris drept „demonul meu din paralizia în somn”. Din fericire, Internet Archive (Arhiva Internetului) a salvat o captură a anunțului înainte de a fi eliminat.

„Sincer, e cel mai groaznic lucru peste care puteam să dau înainte să adorm”, a scris un utilizator îngrozit. „Chestia aia mi-a declanșat o frică primară pură, la un nivel record.”

Anunțul de pe Zillow pentru aceeași proprietate include ceea ce pare a fi fotografia originală sau o versiune editată diferit a aceleiași băi, care arată că agenții au încercat să elimine din imagine obiectele cosmetice personale lăsate pe chiuvetă de fostul chiriaș. Pe lângă creatura de coșmar, în mijlocul băii a apărut și un taburet misterios, ceea ce întărește ipoteza că a fost folosit un instrument AI.

Publicația Futurism a solicitat un punct de vedere din partea companiei imobiliare care a publicat anunțul.

Rămâne neclar dacă imaginea — care include un filigran al instrumentului cooperativ pentru agenți MLS, dar nu menționează că ar fi fost editată cu AI — a încălcat vreo regulă înainte de a fi eliminată, întrucât regulamentele pot varia semnificativ.

Așa cum precizează Giraffe360, un instrument AI de editare a imaginilor pentru fotografii imobiliare, organizațiile MLS „interzic în mod constant” modificările care elimină sau alterează elemente structurale, șterg sau modifică priveliști sau renovează ori îmbunătățesc digital interioarele sau exterioarele.

„Iată un test simplu: dacă o modificare ar necesita o renovare fizică pentru a fi realizată în viața reală, atunci nu ar trebui să apară într-o fotografie MLS”, se arată pe site.