Aproape jumătate dintre europeni nu pot să își cumpere sau nu vor o locuință proprie. Cum stă România

Mulți europeni care nu sunt proprietari nu sunt optimiști în privința achiziției unei locuințe. În 23 de țări, aproape jumătate spun că nu vor putea niciodată să își cumpere o casă sau că nu sunt interesați să o facă, potrivit RE/MAX European Housing Trend Report 2025, relatează Euronews.

Situația diferă considerabil de la o țară la alta. Unde este cea mai mare pondere a persoanelor pesimiste în privința achiziției unei locuințe și de ce?

Trei din zece cred că nu vor cumpăra niciodată o locuință

În medie, 29% dintre respondenți au spus: „Niciodată – nu cred că voi putea vreodată să cumpăr o proprietate”. Ponderea a variat de la 13% în Turcia la 44% în Cehia.

Cel puțin unul din trei respondenți a dat acest răspuns în Slovenia (39%), Italia (35%), Malta (34%), Irlanda (33%), Polonia (33%) și Ungaria (33%). Procentul a fost, de asemenea, peste media europeană în Finlanda (32%), Grecia (30%), Elveția (30%) și Austria (29%).

La polul opus, Luxemburg (17%) urmează Turcia. Lituania s-a situat la 21%, încă peste pragul de unul din cinci.

Dintre cele cinci mari economii europene, Italia (35%) a înregistrat cea mai mare pondere. Spania și Franța au fost cele mai scăzute, cu 25%, urmate îndeaproape de Marea Britanie, cu 26%. Germania a ajuns la 28%, ușor sub media europeană.

„Creșterea economică lentă a diminuat creșterile de venituri în multe părți ale Europei, în timp ce prețurile proprietăților au continuat să crească. Ca rezultat, accesibilitatea rămâne o provocare semnificativă – în special pentru generațiile tinere – chiar și în piețe cu condiții de ocupare relativ stabile”, a declarat Michael Polzler, CEO al RE/MAX Europe.

Acesta a precizat că țări precum Germania, Austria și Cehia văd tot mai mulți oameni renunțând la ideea de a deveni proprietari, deoarece creșterea prețurilor și perioadele mai lungi de economisire fac proprietatea tot mai greu de atins.

Cum stă România

În România, datele indică un nivel moderat de pesimism în rândul celor care nu dețin o locuință: 25% spun că nu cred că vor putea vreodată să cumpere o proprietate, iar alți 12% declară că nu sunt interesați să devină proprietari.

Practic, peste o treime dintre românii fără locuință proprie fie consideră achiziția inaccesibilă, fie nu o văd ca pe o prioritate, o situație care reflectă presiunile legate de prețurile imobiliare, costurile creditelor și veniturile încă limitate comparativ cu marile piețe europene, chiar dacă, tradițional, cultura proprietății rămâne puternică în România.

15% nu sunt interesați să cumpere

Aproximativ 15% dintre respondenți au spus că nu sunt interesați să cumpere o proprietate. Ponderea variază de la 4% în Irlanda la 31% în Germania. De asemenea, depășește 20% în Olanda (27%), Austria (25%) și Elveția (22%).

Polzler a subliniat că nu este vorba doar despre prețurile locuințelor, ci și despre un aspect cultural.

„În Germania și Austria, închirierea este mult mai comună și acceptată cultural. Stabilitatea pe termen lung a piețelor de închiriere, susținută de protecții solide pentru chiriași, înseamnă că gospodăriile simt mai puțină urgență de a cumpăra devreme”, a spus el.

Ponderea persoanelor neinteresate să cumpere o locuință este de o singură cifră în mai multe țări, inclusiv Turcia (5%), Spania (7%), Bulgaria (7%) și Ungaria (9%).

Aproape jumătate nu pot sau nu vor să cumpere

Dacă se combină procentele celor care spun „Niciodată – nu cred că voi putea vreodată să cumpăr o proprietate” și „Nu sunt interesat să cumpăr o proprietate”, aproape jumătate dintre europenii (44%) care nu dețin o locuință se îndoiesc că vor cumpăra vreodată una.

Această pondere depășește jumătate în mai multe țări, inclusiv Germania (59%), Austria (54%), Cehia (54%), Olanda (53%) și Elveția (52%).

Malta (49%), Italia (49%), Finlanda (48%) și Slovenia (48%) sunt, de asemenea, aproape de acest nivel, în timp ce Polonia (44%) și Marea Britanie (44%) sunt la nivelul mediei europene.

Turcia, o excepție la nivel scăzut

Ponderea persoanelor care spun că nu pot sau nu sunt interesate să cumpere o locuință este cea mai mică în Turcia. Mai puțin de unul din cinci respondenți (18%) a fost de acord cu această afirmație, comparativ cu 28% în următoarea țară cu cel mai mic nivel, Lituania, ceea ce face din Turcia o excepție clară.

„Este interesant să vedem că această perspectivă rămâne puternică în Turcia. Cel mai probabil, acest lucru se datorează faptului că, în ciuda inflației și a volatilității financiare, proprietatea este percepută pe scară largă drept principală formă de păstrare a valorii”, a spus Michael Polzler.

Dintre cele cinci mari economii europene, Spania a avut cea mai mică pondere, cu 32%, urmată de Franța, cu 40%. Germania s-a situat pe primul loc, cu 59%, înaintea Italiei (49%), în timp ce Marea Britanie a fost la nivelul mediei europene.

Polzler a spus că Spania continuă să arate reziliența culturii proprietății.

„Proprietatea este văzută ca fiind strâns legată de securitatea financiară pe termen lung și de stabilitatea familiei. Chiar și în condiții mai stricte de creditare ipotecară și incertitudine pe piața muncii, aspirația de a deține o locuință rămâne ridicată, reflectând convingerea larg răspândită că locuința oferă protecție împotriva incertitudinii economice viitoare”, a afirmat el.

De ce aleg unii să nu cumpere o locuință?

Motivele pentru care unii nu doresc să cumpere o proprietate variază. Totuși, acest grup reprezintă doar 15% dintre cei care nu dețin o locuință.

În medie, în cele 23 de țări analizate, mai mult de jumătate dintre aceștia (53%) spun că sunt mulțumiți de situația lor actuală și nu văd nevoia de a cumpăra o locuință.

Alți 21% nu doresc responsabilitățile continue care vin odată cu proprietatea. Aproape unul din cinci (19%) consideră că deținerea unei locuințe nu merită banii sau că proprietățile sunt supraevaluate.

Flexibilitatea este, de asemenea, un motiv-cheie. Aproximativ 16% preferă să se poată muta ușor și să nu fie legați de o singură locație, iar 13% spun că își pot permite să închirieze în zone în care nu ar putea cumpăra. Doar 5% declară că se tem de scăderea prețurilor proprietăților.

Reper social versus strategie financiară

Michael Polzler a subliniat că, deși piața locuințelor prezintă provocări evidente, proprietatea rămâne un obiectiv important pentru majoritatea europenilor.

Cu toate acestea, rolul proprietății evoluează.

„Dacă generațiile anterioare vedeau proprietatea în principal ca pe un reper social, astăzi este percepută tot mai mult ca o strategie financiară”, a spus el.

Potrivit Eurostat, aproape 70% dintre rezidenții UE dețin locuințele în care trăiesc, în timp ce restul de 30% locuiesc cu chirie.